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推算香港未來暴雨量 超9月黑雨4成 中大籲制定應對方案

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年來極端天氣頻發，今年9月更迎來「世紀暴雨」。中大建築學團隊聯同港大和科大團隊昨日在記者會上表示，已推算出2040-2049年香港熱夜（指晚上低溫達28℃或以上）天數的十年平均值會由現時的32日增加至約48日，且極端降雨將更強烈頻繁，最高一小時雨量達到230毫米，比今年9月的黑雨紀錄增加超過四成。

大公報報導，中大建築學院姚連生建築學教授吳恩融指出，新一份施政報告提出要強化應對極端天氣的能力，此次的研究便提供了數據上的支持，建議港府要參考未來的數據制定未來的方案。

據科大數學系與環境及可持續發展學部講座教授馮志雄表示，團隊結合中尺度天氣研究和預報模式（WRF）氣候模型，以2001-2010的數據成功模擬出2011-2020年的極端天氣情況，在此基礎上按照碳排放4.5的情況再加入溫度、濕度等因素，推算2040-2049年的極端天氣情況。

研究發現，2040-2049年時最長的連續熱夜日數十年平均值由8日增加至約10日，單次最多連續熱夜長達15日，且沙田、屯門、九龍、港島北、港島南和機場區域會成為熱夜重災區。同時，極端降雨情況也更嚴重，預計香港2040-2049年總降雨量會比現在高出三四成，其中最高一小時雨量將從現時158毫米升至230毫米，相比今年9月的黑雨紀錄增加超過四成，更可能頻繁出現山泥傾瀉、嚴重水浸。

港大建築學院副教授任超指出，連續五天熱夜會增加6.66%的死亡風險，而現時的夜間支援設施從分布地點、範圍和樹木上都不足以應對未來的發展。她亦表示，長者及長期病患者更容易中暑及心血管不適，港府應參考不同地區受酷熱天氣影響的程度，有效分配醫療資源及增加社區服務。

中大建築學院姚連生建築學教授吳恩融續指，香港目前已有的避暑中心位置偏遠、不便前往，使用率不高，且每區一個並不能反映真正的需要，建議港府根據人口分布情況安排避暑中心，「比如深水埗的避暑中心一定要多過淺水灣的」，且要提高配套，「讓老人能覺得這是一個避暑勝地」。他亦呼籲加強社會各界對災害嚴重性和潛在影響的認知，尤其市民要有危機心態，不要在黑雨極端天氣還抱著「打卡」心態出街。

香港 暴雨 低溫

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