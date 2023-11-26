港豬場又爆非洲豬瘟 1900隻豬遭撲殺

元朗流浮山有豬場再度爆發非洲豬瘟，漁護署工作人員25日前往銷毀豬隻。（中新社）

香港 元朗流浮山有豬場再度爆發非洲豬瘟，港府漁護署昨天銷毀場內全部1900多隻豬。

流浮山位於香港新界西部后海灣畔，與深圳隔海相望，早年香港豬場雞場主要集中在流浮山沿海一線。

港府漁護署說，23日起一連兩日巡視流浮山一間豬場，在62隻豬中發現至少5隻對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，之後禁止豬場運出豬隻。同期署方亦派員巡查豬場三公里內的三個豬場，無發現其他豬隻健康有異常，但為審慎起見，亦暫時禁止該些豬場運出豬隻。

發現非洲豬瘟的豬場位於元朗流浮山虎草村，25日晨9時許，港府在發現豬瘟的現場拉起封鎖線，漁護署派出身穿白色保護衣的工作人員，以二氧化碳撲殺豬隻，豬屍拖到場外灑上消毒粉，再逐一夾上斗車，運往稔灣堆填區棄置。

流浮山地區在過去一個月內，接連有兩個豬場發現非洲豬瘟，相距只有約1.6公里。11月7日，港府公布流浮山一個豬場豬隻樣本檢測 出非洲豬瘟病毒，港府漁護署9日起在有關豬場展開豬隻銷毀行動，至21日，銷毀及處理5624頭豬隻。

有香港豬農擔心疫情 擴大，要求當局追蹤源頭。港府漁護署此前表示，指雖然流浮山先後出現兩個非洲豬瘟個案，但暫時無證據顯示有流行病學關連，已提醒本地豬農必須嚴格執行生物保安措施，又指會恆常巡查所有本地豬場，有需要時會抽取豬隻樣本檢測並繼續監察豬隻健康情況。