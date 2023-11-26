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需求回溫 香港國泰明年增聘5000人 貨運達疫前85%

香港新聞組／香港26日電
國泰航空表示，明年將再增加5000名員工。（路透）
國泰航空表示，明年將再增加5000名員工。（路透）

香港國泰航空表示，由於旅遊需求迅速復甦加劇員工短缺問題，明年將再增加5000名員工。

文匯報等港媒報導，國泰財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）於分析員會議上指，相信集團上半年強勁表現將持續至下半年，計畫大幅增加員工人數。

她表示，今年的員工培訓活動較去年倍增，已相當於疫情前水平，預期明年員工培訓活動較今年再翻一倍，集團今年的人手估計增加約4000人，較去年增加約20%，明年再增加約5000人，職缺包含地勤、空服員和飛行員。

截至今年6月底，國泰航空員工數約2萬1900人。由於疫情期間大規模裁員，國泰自2019年6月以來共裁員達1萬1000人。

但今年初以來，旅遊需求激增，導致人員嚴重短缺，加上盈利反彈，2023年上半年實現集團淨利潤42.7億元（港幣，下同，約5.4億美元），而去年同期虧損50億港元。

國泰航空24日表示，今年前10個月載客量達1457萬人次，較去年同期增加近10倍。

此外，國泰集團維持今年底客運運力恢復至疫情前70%、貨運運力恢復至85%的預期，但未在最新簡報標示明年運力目標。據以往披露，國泰航空目標明年底運力全面恢復。

目前集團有13架飛機停泊在海外，未來數月將會陸續調回香港，並重新使用。截至10月，旗下機隊合計有228架，未來數年將增加72架。當中，今年第四季有3架新飛機交付，明年會有12架交付，2025年及以後共有57架交付。航班方面，今年航點已有80個，年底乘客數目已回復至疫情前95%的水平，明年會繼續努力重建航空網絡。

另外，沈碧嘉又說，集團向港府贖回50%優先股，涉及97.5億元，餘下優先股在明年7月前贖回，同時會向港府派發優先股股息。至於會否向股東派發普通股息，則要視乎公司財務狀況而定。

對於明年機票價格會否下調，顧客及商務總裁劉凱詩指，機票價格受需求及供應影響，同時亦受全球通膨及競爭因素影響，由於近期旅遊需求強勁，票價會較以往高，但她相信隨着集團增加航班，供求更加平衡，票價將持續正常化。又認為，旅客可以選擇在非旺季例如11月時候出發，機票格價會有下調。

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