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港男醫穿校裙遊蕩中學被捕 車子搜出5校制服、假髮

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港德望學校上月被易服男假扮女學生潛入女廁偷拍後，長沙灣佛教大雄中學前日發生同類事件。一名男子身穿校裙潛入校園內，老師發現後窮追，但被他逃脫。警方接報後憑「天眼」追蹤，當晚在元朗一停車場以涉嫌「遊蕩」罪拘捕一名36歲男私家醫生，並在其汽車中搜出5間學校的制服及假髮鞋襪，暫未有發現偷拍證據，案件由深水埗警區重案組繼續跟進。

大公、文匯報報導，警方深水埗警區重案組女督察王婉欣昨表示，該中學報案指前日中午12時半，一名穿校裙的男子出現在校內。老師發現後追上前查問，對方隨即急步離開學校範圍，並逃去無蹤。警方翻查學校及周邊範圍閉路電視紀錄，發現男子案發時所使用的汽車，並相信他趁學校午飯時間混入該校。

警方於前晚掩至元朗區一個停車場內以涉嫌遊蕩罪拘捕一名36歲男子，並在其私家車內檢獲疑犯案發時所穿的女裝校服，以及假扮學生所用的配件，包括假髮、眼鏡、口罩、白襪和皮鞋。警員同時檢獲另外4間中學的校服，其中兩間學校位於粉嶺區，其餘兩間位於旺角及葵青區。

教育局表示，已向有關學校了解情況，並知悉該校案發後已啟動危機處理小組，跟進和處理有關情況。由於警方正就有關事件調查，局方不宜在此階段作任何評論，但已提醒該校加強校園保安，並會繼續與學校保持緊密聯絡，在有需要時提供支援及協助。

教育局 口罩 香港

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