香港臉書賣狗肉 誘裝App盜帳戶得手17萬美元

涉嫌意圖賣狗肉的宣傳製圖分別有2鍋肉類及卡通狗隻圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」，標榜「藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，而且提供貨到付款服務。（取材自臉書）

香港 警方指出，有騙徒日前透過兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的臉書 社交專頁，聲稱有「香肉」出售，設WhatsApp 帳號與顧客聯絡，傳送連結誘使顧客下載一個名為「送達百貨」的Android惡意手機程式訂貨，再透過程式取得顧客手機操作權限，並以虛假銀行登入頁面取得資料以轉走銀行存款。

明報報導，警方自9月起接獲11宗相關報案，當中9宗為受害人下載懷疑虛假程式後存款被盜，損失金額介乎9000至41.5萬港元（約1155至5.3萬美元），總損失金額共逾136萬港元（約17.4萬美元），至昨日未有人被捕。

該11宗報案均涉訛稱出售商品或服務，包括點心、素食或包車服務等，現階段未發現與狗肉相關交易；最大一宗損失個案於本月初發生，受害人為六旬男子，他於臉書看到即食麵廣告，遂透過WhatsApp與賣家接觸，獲發送一個與本地外賣平台同名的手機應用程式，受害人於應用程式內登入網上銀行戶口，嘗試轉帳25港元（約3.2美元）給賣家，同日及翌日發現被轉走共41.5萬港元至另一本地銀行戶口。

網路安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽表示，騙徒近期透過臉書專頁，刊登「賣香肉」廣告吸引顧客，隨後透過WhatsApp傳送連結，要求顧客安裝「送達百貨」惡意手機應用程式訂貨，涉事程式只適用於Android系統。

至於iPhone用戶，葉稱因未能安裝該程式，騙徒會要求顧客轉帳30元到動保組織「香港流浪狗之家」捐款戶口，其後失去聯絡。騙徒為何用「賣狗肉」行騙，葉卓譽估計是製造輿論誘使愛護動物人士接觸賣家，繼而安裝惡意程式。

葉卓譽續稱，有關惡意程式盜取銀行款項的手法於9月出現，推廣各種商品，會要求有興趣光顧者下載程式，並假裝為電子購物平台，例如「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」、「撈寶.com」及「送達百貨」，亦曾假冒同名外賣程式。

警方稱暫無證據顯示有動保組織涉案，香港流浪狗之家早前已報警並澄清與專頁無關。