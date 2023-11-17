香港網騙首3季捲21億 7旬婦遇「解放軍」失2700萬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

網路詐騙 無孔不入，港警今年前三季共接獲3523宗網路投資 詐騙案，總損失高達21億元(港幣，下同，約2.7億美元)，案件數量及涉款金額分別較去年增加1.6倍及2.2倍，是有紀錄以來新高。

綜合大公、文匯報報導，一名70歲老婦陷入內地股票投資陷阱，最終被騙2700萬元退休金 ，僅賺取1000元回報。警方分析，騙徒主要透過WhatsApp和Facebook「釣魚」，假冒投資專家、政府高官及明星，以分享高回報內幕消息鼓動市民炒股，受害者不乏醫生和教授等專業人士。

報導指出，今年前三季的3523宗網路投資詐騙案，接近六成涉及投資本地及境外的證券，三成涉及投資虛擬貨幣，但騙徒聲稱的投資計畫根本不存在。質得注意的是，六成受害人是透過WhatsApp首次接觸騙徒，兩成透過Facebook詐騙廣告加入投資群組，餘下兩成涉及其他社交平台、約會軟件及即時通訊軟件。

今年網路詐騙案共涉金額21.3億元，較去年同期增加14.7億元，受害人年齡介乎13歲至80歲，顯示任何年齡、性別、教育程度和背景，均可能成為網路投資騙案的受害人。當中最大的受害年齡群組為46歲至55歲的中年人士，占25%，這些人有一定財政能力及知識水平，不少人是專業人士，包括醫生、教授、測量師、會計師及投資顧問。

另一個損失較大的是有積蓄的退休人士，今年損失最大的受害人是一名70歲退休婦人，她在Line收到一名自稱駐港解放軍的騙徒訊息，訛稱投資內地股票能夠獲得高回報。老婦不虞有詐，自去年11月至今年6月，先後分73次共轉帳2700萬元至騙徒不同的銀行戶口，但過程只獲得1000元回報。她其後套現時遭騙徒以各種理由拒絕，與兒子商量後決定報警求助。