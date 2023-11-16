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鄭雁雄：完成23條立法 可為香港營造更安全發展環境

香港新聞組／香港16日電
「中國經濟運行與政策國際論壇」15日在港府總部舉行，中聯辦主任鄭雁雄指出，香港須及時完成「基本法」23條立法，營造更穩定的發展環境。（取材自香港政府）
「中國經濟運行與政策國際論壇」15日在港府總部舉行，中聯辦主任鄭雁雄指出，香港須及時完成「基本法」23條立法，營造更穩定的發展環境。（取材自香港政府）

特首政策組昨早在港府總部合辦「中國經濟運行與政策國際論壇」，香港中聯辦主任鄭雁雄指出香港須及時完成「基本法」23條立法，為香港營造更穩定、安全的營商和發展環境。有議員認為23條立法難免令外商擔憂香港前景，指外商認同香港維護國安，惟關注具體執行及執法尺度，冀港府做好解說工作。

明報報導，逾400名學者、商界代表等出席「中國經濟運行與政策國際論壇」，鄭雁雄致辭時表示現時面對「逆全球化」趨勢，有國家對香港「去功能化」，期望香港加強國際金融中心角色，維持自由、開放和規範的營商環境，發揮順暢銜接國際經貿規則的優勢，做好國家開放的「轉換器」，以更高水平的開放，破除「脫鉤斷鏈」圖謀。

據報導，鄭指出，香港長期面對經濟「去實體化」、產業結構固化、南北發展不平衡的問題，冀香港推動經濟轉型升級，改善「搶企業、搶人才」政策。鄭又提到香港需加快建設成為國際創科中心、國際綠色科技及金融中心。

報導稱，港府將於明年完成23條立法，鄭雁雄表明「高質量發展離不開高水平的安全保障」，需及時完成23條立法，為香港營造更穩定、安全的營商和發展環境。他說港府需依法嚴懲危害國家安全的犯罪分子，圓滿完成下月的區議會選舉。

報導說，至於23條立法會否影響香港的國際化功能，金融界議員陳振英預期外商「一定抱著很大問號，希望了解更多」，促請港府加強解說。不過他不擔心立法動搖外商信心，指很多外國金融機構均認同立法維護國安是應有之義，反而關注具體執行及執法尺度。

報導引述特首李家超在論壇上表示，香港會積極發掘新增長點，發展創科、醫藥研發、新能源交通等新興產業。

另據香港電台等港媒報導，立法會三讀通過修訂「區旗及區徽條例」，包括禁止任何公開和故意侮辱區旗和區徽以加強保護區旗及區徽。修例後教育局須發指引，將區旗及區徽納入中小學教育，多名議員亦建議擴展區旗及區徽教育至幼稚園。

政制及內地事務局局長曾國衛稱教育局會適時提供資源和支援，協助學校落實區旗及區徽教育，港府亦正計畫以不同方式推廣區旗及區徽的象徵意義和正確使用規範，包括在社交媒體登廣告。

香港 教育局

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