香港維園年宵競投激烈 「鋪王」2.8萬美元成交

2024年維園龍年年宵市場將於明年2月4日至10日舉辦。維園年宵市場總共387個攤位13日起一連三日進行公開競投；圖為維園年宵市場攤位競投火爆。（中通社）

香港 全面復常，明年龍年新春年宵市場疫後首次熟食、濕貨及乾貨3種攤位同場擺賣，市道被看高一線。其中，港島維園年宵市場387個攤檔昨起一連3天進行公開競投，吸引大批商戶投檔。全日的「鋪王」是接近維園銅鑼灣出入口的熟食攤位A，經過13口承價後，最終以22萬元（港幣，下同，約2.8萬美元）成交，比底價高出約10萬元。

大公、文匯報報導，昨天公開競投首日共有175個濕貨攤位及4個熟食攤位經競投後全部租出。

底價一律6530元的濕貨檔位競投也十分激烈，部分檔位來回30口叫價才分出勝負，全日最貴的濕貨檔以8.4萬元成交，比底價高近12倍，濕貨檔總成交額逾518萬元，按年上升近7.5%。

不少花商表示，個別濕貨檔成交價較過往高近一倍，但對市道有信心，期望生意比以往多兩成。

昨晨9時現場已經雲集大批市民輪候入場競投。今次是相隔3年後首次恢復熟食攤位，維園4個熟食攤位競投備受矚目，最接近銅鑼灣出入口的熟食攤位A更是全場焦點，多名商戶志在必得，不消一兩分鐘叫價已飆升至10萬元，當叫價上升至15萬元後，商戶陸續知難而退，只剩兩名競投者角力，他們誰也不讓誰，最後以22萬元成交，負責人中標後急急離場未接受採訪。根據資料，2019年疫情 前，這個「檔王」成交價為52萬元，如今即減少30萬元。

至於僅次其後的熟食攤位B，由吳先生以19.2萬元投得，原本在廟街經營日式小食店的他表示，會於年宵攤位售賣香港小吃，例如魷魚、牛柳、雞軟骨等。他認為，昨競投雖然熱烈，但要投得心頭好比想像中容易，成交價也符合預期，期望屆時生意能回復疫情前六、七成水平，已經很滿足。

吳先生指出，港府「夜繽紛」效果理想，他本身也有參與「灣仔夜繽紛」，可惜錯過第一期「廟街夜繽紛」計畫報名期，「下期『廟街夜繽紛』，我一定會記得報名。」至於年宵檔位，他相信屆時總體人流增多，特別是年輕人。

另外，一名熟食檔檔主馮先生指出：「價錢便宜了，希望人流增多。很難預計，因為乾貨停了三年後今年重開，我覺得年輕人和人流會增多。」