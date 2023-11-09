防臭蟲侵港 機場閘口發宣傳單 議員促增行李、機艙消毒

香港高度戒備床蝨入侵，8日起在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單，提醒旅客注意並防範。（取材自港府新聞處）

近期英國、法國、南韓 臭蟲（亦稱「床蝨」）肆虐，港府昨晚宣布，為避免臭蟲由海外傳入，食環署昨起與相關港府部門加強宣傳教育 ，包括在機場發宣傳單，又稱會密切監察事態發展。有議員認為相關部門應針對高風險地區赴港航班，加強消毒入境行李及機艙。

明報報導，機管局稱機場暫未發現臭蟲問題，強調一直非常重視機場環境清潔衛生，包括定期滅蟲；該局已根據指引加強消毒，每天利用高溫蒸氣清潔客運大樓座椅和消毒行李認領轉盤，地毯亦深層清潔，也會在高風險範圍加倍滅蟲次數。機管局要求清潔承辦商一旦發現臭蟲，必須即時通報；另已於高風險地區航班抵港閘口派發宣傳單張。

據報導，民建聯議員梁熙認為港府需提高警覺，衛生署港口衛生科、食環署、機管局等需加強合作應對，包括針對高風險地區如法國及南韓，對入境行李及機艙加強消毒。

食環署8日起在香港 國際機場向旅客派發宣傳單，並聯同衛生署衛生防護中心港口衛生科提醒航空公司和機場管理局，注意飛機及機場的環境衛生。

此外，香港食環署署長楊碧筠8日也與飯店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。

港府發言人表示，資料顯示，臭蟲不會傳播疾病，但被叮咬後可能出現皮膚敏感及搔癢。因此港府快速採取行動，希望能盡量減低臭蟲由海外傳入香港社區的機會。

該發言人稱，臭蟲通常在人類睡眠的地方附近棲息，如床墊、地毯、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治臭蟲，應從保持家居整潔著手，包括定期清潔、以熱水徹底清洗床單和衣物、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面隙縫等。