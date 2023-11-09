防臭蟲侵港 機場閘口發宣傳單 議員促增行李、機艙消毒
近期英國、法國、南韓臭蟲（亦稱「床蝨」）肆虐，港府昨晚宣布，為避免臭蟲由海外傳入，食環署昨起與相關港府部門加強宣傳教育，包括在機場發宣傳單，又稱會密切監察事態發展。有議員認為相關部門應針對高風險地區赴港航班，加強消毒入境行李及機艙。
明報報導，機管局稱機場暫未發現臭蟲問題，強調一直非常重視機場環境清潔衛生，包括定期滅蟲；該局已根據指引加強消毒，每天利用高溫蒸氣清潔客運大樓座椅和消毒行李認領轉盤，地毯亦深層清潔，也會在高風險範圍加倍滅蟲次數。機管局要求清潔承辦商一旦發現臭蟲，必須即時通報；另已於高風險地區航班抵港閘口派發宣傳單張。
據報導，民建聯議員梁熙認為港府需提高警覺，衛生署港口衛生科、食環署、機管局等需加強合作應對，包括針對高風險地區如法國及南韓，對入境行李及機艙加強消毒。
食環署8日起在香港國際機場向旅客派發宣傳單，並聯同衛生署衛生防護中心港口衛生科提醒航空公司和機場管理局，注意飛機及機場的環境衛生。
此外，香港食環署署長楊碧筠8日也與飯店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。
港府發言人表示，資料顯示，臭蟲不會傳播疾病，但被叮咬後可能出現皮膚敏感及搔癢。因此港府快速採取行動，希望能盡量減低臭蟲由海外傳入香港社區的機會。
該發言人稱，臭蟲通常在人類睡眠的地方附近棲息，如床墊、地毯、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治臭蟲，應從保持家居整潔著手，包括定期清潔、以熱水徹底清洗床單和衣物、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面隙縫等。
港府也提醒香港市民在外遊時應特別留意當地酒店房間或公共場所是否有臭蟲問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有臭蟲藏匿，並在有需要時以熱水（攝氏60度）洗滌衣物，以避免把臭蟲帶回家中。
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