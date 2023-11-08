中國副總理何立峰挺香港保持國際化特色、拓展朋友圈

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 第二屆國際金融領袖投資 峰會6日起一連三日在港舉行，中國國務院 副總理何立峰7日發表開幕主題演講時表示，香港是內地企業境外投融資首選通道，中央支持香港保持國際化特色，並提出三項建議，包括主動適應市場變化，進一步融入國家發展大局，著力加強自身建設，進一步拓展朋友圈，發揮國際金融中心的資金融通功能。

明報報導，今年峰會主題為「駕馭複雜的環境」，並首次有副總理級中央官員在峰會發言。何立峰的三項建議包括：其一，香港要繼續加強自身建設，進一步提升影響力；中央支持香港在促進跨境貿易投資便利化，擴大金融業對外開放等方面先行先試，打造亞太區域金融科技樞紐和亞洲綠色金融中心，以不斷完善和提升香港作為國際金融中心的功能。

其二，何立峰提出繼續保持國際化特色，進一步擴展朋友圈。中央支持香港保持國際化特色，以更好發揮國際金融中心的資金融通功能，積極參與區域合作，加強與全球金融業界的業務往來，開拓東盟、中東等市場。

其三，何立峰稱香港應主動適應市場變化，參與粵港澳大灣區的建設，進一步融入國家發展大局，並且在參與國家發展和現代化建設中進一步發展，壯大自身實力。

據報導，財政司長陳茂波在午餐會表示峰會成功舉行，席嘉賓中有逾90人為全球最大金融機構的董事長或行政總裁，而峰會共300名嘉賓出席，包括來自銀行、保險公司、資產管理公司和私募基金業界等。無論總裁級人數、機構及嘉賓數量均超越去年。

另據大公、文匯報報導，特首李家超昨在峰會致辭時表示，今日的世界比以往任何時候都更加複雜和具挑戰性，香港在「一國兩制」架構下，實施與全球許多主要金融中心一樣的普通法，增強了香港作為國際金融中心的獨特優勢。

李家超表示，去年的峰會他形容香港重返世界舞台，而今年香港已處於世界舞台中心，為商業、金融和投資創造機會。他指出，截至2022年底，香港的資產和財富管理業務規模近4兆美元，高於2019年的總額，同時是亞洲的對沖基金中心和區內第二大私募股權中心，可見國際金融社會信任香港。他又稱，在全球的法治排名之中，香港位列前20%，領先美國和部分歐洲國家。