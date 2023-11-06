港財爺：全年GDP預測本周公布 低於年初估算

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 財政司司長陳茂波昨日指出，香港受環球經濟等外圍因素影響，今年頭三季經濟復甦力度遜於預期，本周將發表的全年經濟增長（GDP）預測範圍，將低於年初時估算的3.5%至5.5%。

明報報導，至於第四季度，陳茂波稱預期訪港旅遊業和私人消費仍會是香港經濟增長的主要動力，相信住戶收入持續改善，加上各項港府支持措施，會為本地消費帶來一定支持。

據報導，陳茂波指出，外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，也某程度限制了本地消費的反彈力度，剛公布的第三季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和。他表示，未來須繼續提升香港競爭力，並透過科技的創新和應用增添經濟動力，如推動金融科技發展。

另外，報導稱，陳茂波昨日在上海出席第六屆中國國際進口博覽，他致辭時指香港正發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，去年在港發行的綠色和可持續債務已超過800億美元，當中綠債占亞洲市場三分之一。他說會繼續加快構建綠色科技產業的生態圈，以及在綠色標準制定、項目認證和人才培訓等方面的工作，讓香港成為對接綠色資金和綠色項目的首選融資 中心。

報導指出，同樣有出席上海進博會的特首李家超致辭時稱，香港除發揮獨特的連接平台角色優勢、為國家「引進來、走出去」外，更為企業和國際提供高增值服務，形容香港不單是「超級連繫人」，更是「超級增值人」。他又表示，曾與上海市委書記等會面，並簽訂5份合作協議，涵蓋職業及高等教育 、科研等，全方位推動兩地開拓更多領域的合作發展。