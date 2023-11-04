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點名49人 美議員提案促制裁港官

記者陳宥菘╱綜合報導
美國國會跨黨派議員提案增加一批香港官員的制裁名單，港府、中國外交部駐港公署3日分別表示譴責。(路透)
美國國會跨黨派議員提案增加一批香港官員的制裁名單，港府、中國外交部駐港公署3日分別表示譴責。(路透)

美國參眾兩院議員跨黨派提案，要求制裁多達49名香港官員、法官，指他們利用國安法控制港人，涉嫌違反人權。港府3日發表聲明表示「強烈譴責」，批評此舉是妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員。中國外交部駐港公署發言人同日表示，「一國兩制」行穩致遠，任何制裁都無法阻擋，「任何制裁、恐嚇都嚇不到中國人民」。

美國國會跨黨派議員提出「香港制裁法案」，要求白宮考慮對香港官員實施制裁，名單包含香港律政司長林定國、警務處長蕭澤頤丶國家安全委員會秘書長區志光，以及多名國安法官和檢控官（檢察官）等，一共49人。

港府發言人表示，港府對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。強烈敦促美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

中國外交部駐港公署發言人抨擊，美國政客無視香港重回正軌的客觀事實和國際關係基本準則，置法治和司法獨立於不顧，一而再、再而三妄圖對香港進行無理單邊制裁，公然叫囂制裁法官等履職盡責的特區人員，充分暴露其毫無底線的霸權行徑和亂港禍港的卑劣用心。

香港司法機構亦對美國國會提案表示強烈譴責，批評這是對香港的法治、獨立的司法制度，以及法官和司法人員作公然和直接的侵犯。

香港國安法2020年實施後，美方宣布制裁香港及中國11名官員，包括時任特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處處長鄧炳強等人。2021年，美方又宣布新增制裁6名港、中官員，包括香港警務處國安處處長蔡展鵬、負責國安的警務處助理處長簡啟恩和江學禮。在制裁之下，他們在美國的資產會被凍結，也不能正常使用銀行服務。

不過，自由亞洲電台引述時事評論員桑普的分析指出，制裁未必對相關人士起實質作用，難以一時改變他們的行為，只有他們的生活經過美國公司、銀行、國境時，會被禁止。但值得觀察的是，美國制裁法案會否有牽頭作用，擴大至歐洲或其他國家。

桑普還認為，目前這個制裁名單尚未涵蓋所有侵犯人權的法官或檢控官，預料名單可能會持續擴大，受影響的不只49人。

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