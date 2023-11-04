曾與川普、成龍交好…港澳賭壇名人葉壽 79歲夢中辭世

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港澳賭壇名人、人稱「賭船之父」的葉壽，10月27日於京士柏山寓所內，在睡夢中離世，享壽79歲。

綜合香港 01、明報報導，葉壽在香港開創賭船生意，亦曾涉足澳門賭業，他喜愛交朋結友，早年曾與武打明星成龍、前美國總統川普 合照。2019年數名乾兒子為他在紅磡慶75歲大壽，席開過百席，現場星光熠熠；當時曾傳他有意出山再搞遊輪，可惜近年身體欠安，終駕鶴西遊。

報導指出，79歲的葉壽全名葉松壽，育有兩子一女，並與女兒同住於九龍區豪宅，10月26日晚上，葉壽當時無他狀上床入睡，惟至翌日上午7時許，照顧他的護工發現葉壽坐於床邊，身體僵硬，昏迷不醒，於是急忙報警。救護員到場證實當場不治，事件無可疑。

葉壽全名葉松壽，早年在港開創賭船生意，故有「賭船之父」之稱。他是社團「聯公樂」創始人，亦曾是已故「賭王」何鴻燊的左右手。據說何鴻燊與江湖勢力的矛盾，不少由葉壽出面解決。

據報導，葉壽人緣甚佳，2001年曾與成龍合照，相中兩人笑容燦爛，身後長檯擺放大疊美鈔，成龍更在照片上簽名寫下「Love u」；另一張照片中，葉壽與妻子等人合照留影，當中包括年輕時的美國前總統川普，演員龍方則搭著葉壽的肩。

葉壽其後退隱江湖，生活低調，2019年他75歲生辰，曾在紅磡嘉里酒店筵開70多席，多名江湖人 物包括「茅躉華」、林江、「雞腳黑」等到賀。當晚亦有不少藝人到賀，包括吳國敬、黃夏蕙、范振鋒等。警方得悉當晚飯局有多名江湖人物出席，派出西九龍總區反黑組、有組織罪案及三合會調查科（O記）探員到場蒐集情報，並在酒店附近加派機動部隊警員巡邏戒備。