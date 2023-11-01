港生內地交流團 教局籌辦9路線 赴長城認識外敵入侵史

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局 繼９月推出「同根同心」初中及高小學生內地交流計畫的歷史文化篇後，近日推出「自然保育篇」，籌辦9個行程路線，為期1至4天，涵蓋北京 、四川、貴州肇興等地，各行程扣連《香港國家安全教育課程框架》，例如到北京萬里長城的居庸關，認識外敵入侵中國的歷史，明白國家邊境防衛及維護國家領土完整的重要性。

香港01報導，教育局昨日向學校發出通涵，自然保育篇的內地交流團對象為小四至中三學生，有9個考察行程路線，當中2個為北京和四川團，其餘7個是廣東省團，分別為期1至4天。

所有行程均與《香港國家安全教育課程框架》有關，例如到北京萬里長城的居庸關，認識外敵入侵中國的歷史，明白國家邊境防衛及維護國家領土完整的重要性；到深圳大鵬古城及大鵬古城博物館，認識鴉片戰爭的歷史及大鵬古城在近代重要歷史事件的影響，學習保家衛國的信念和國土安全的重要性 。

教育局指，學生參加全屬自願性質，學校可於本學年內報名參加多於一個行程。局方會資助團費的70%，餘下的30%則自行負責。每名團費由295元至4050元（港幣，下同，約37.6至517.5美元）不等，資助後團費為每位88.5元至1215元。

此外，新一份施政報告宣布將小學常識科拆分為人文科及科學科，於2025/26學年分階段推行。教育局局長蔡若蓮昨日表示，人文科有9成內容為原來常識科，1成是增潤的中國文化、歷史及地理元素，加強對國家認識。她稱，共產黨是國家執政黨，是中國歷史部分，學生必須認識及尊重執政黨，又稱「西方媒體妖魔化執政黨，對同學唔公道、對共產黨不公道」。

被問及認識國家是否要求愛國，蔡若蓮稱，「無認知無從講愛不愛」，之後需有共同經驗，才會有感受。

她又說，電影可幫助學生了解中國歷史，並以電影《長津湖》為例，可幫助了解抗美援朝歷史，「對年輕人係好大震撼。」

她認為，愛國教育非靠單一學科去做，不同學科也涉認識國家元素，現時全港有約870間學校有配對內地姊妹學校，占全港學校逾9成，配對超過2000多對姐妹學校，兩校會互相交流合作，讓兩地學生更了解對方生活文化等，但部分學校或因人手問題現階段未能配合。