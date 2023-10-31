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港搶人才首9月收16萬申請 6萬人抵港 遠超績效指標

香港新聞組／香港31日電
香港「搶人才」計畫，9個月共收到16萬份申請。圖為港府人才服務辦公室30日正式開幕，政務司司長陳國基（中）等嘉賓出席開幕典禮。（中新社）
香港「搶人才」計畫，9個月共收到16萬份申請。圖為港府人才服務辦公室30日正式開幕，政務司司長陳國基（中）等嘉賓出席開幕典禮。（中新社）

香港特首李家超25日發表2023年施政報告時提出成立實體人才服務辦公室，時隔僅5天，「香港人才服務辦公室」昨日正式在灣仔成立，將為赴港人才提供支援、制訂人才招攬策略，跟進人才入境後的發展和需要。據指，港府從去年設立人才服務窗口及推出多個人才計畫，成功吸納人才赴港，今年首9個月，各項輸入人才計畫已收到約16萬宗申請，當中逾10萬宗獲批，約6萬人已抵港。

文匯報報導，昨日下午，「香港人才服務辦公室」舉行開幕禮。政務司司長陳國基與行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、勞工福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任祕書長劉焱、引進重點企業辦公室主任容偉雄、勞工及福利局副祕書長（人力）關婉儀和「香港人才服務辦公室」總監劉鎮漢一同主持啟動禮，標誌辦公室的工作正式展開。

陳國基致辭時指出，為了增強香港發展動能，本屆港府大膽創新，制定出一系列「搶人才」措施，包括去年年底成立「人才服務窗口」線上平台、新設「高端人才通行證計畫」，並就多項現行人才入境計畫拆牆鬆綁，主動積極從世界各地吸納人才赴港。

他說：「我們的成績有目共睹。今年首9個月，各項輸入人才計畫已共收到約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批。約6萬名人才至今已獲批簽證赴港，數字遠超我們所定的績效指標，即每年引入至少3.5萬名人才。」他強調「香港人才服務辦公室」將助力引領香港成為國際人才樞紐。

開幕禮上，獲邀的內地和海外入境人才在分享赴港發展的體驗及對香港前景的看法。現場邀請一位科大MBA法國籍畢業生和一位中資企業來自內地的人才參與論壇討論，來自內地的Ivy坦言，初來香港時廣東話和社交圈令她擔憂，但香港十分包容，有很多社會活動和公益活動，令她結交朋友的同時，亦身體力行為香港作貢獻。

孫玉菡在會後表示，專才若帶同子女到香港後，除了國際學校外，本地學校亦歡迎他們就讀，且留意到最近通過計畫赴港的人才個案中，不少人都選擇讓子女就讀公立學校，教育局等各部門可以攜手合作，提供便利。

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