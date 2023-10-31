港區議會地區直選 不見民主派 平均2人爭1席

香港區議會選舉提名期由10月17日至30日結束，累計400人報名，競爭最激烈是油尖旺南區和大埔北區。（取材自香港選舉事務處）

為期14天的香港 區議會選舉提名期昨天結束，共接獲400份提名表格，其中「直選」地方選區172人競逐88個議席，平均2人爭1席位，「間選」地區委會員界別228人競逐176個議席。實政圓桌、民主思路、新思維、民主黨 、民協則宣布有參選人因不獲足夠「三會」提名，放棄參選。

香港新一屆區議會選舉12月10日舉行投票 ，將由不同路徑產生，其中當然議員27名，地區直選議員88名、地區界別選舉議員176名，特首委任議員179名。

選舉主任將於8日抽籤，決定地區委員會「間選」和直選的候選人姓名在選票上的排列次序，以及分配展示選舉廣告的指定位置。

這是選制改變後第一次區議會選舉。今年5月港府宣布今年區議會選舉改制，直選議席縮減至占兩成，新增委任議席及由地區委員會成員互選的議席，區議會主席由首長級公務員的民政事務專員兼任，理由是體現行政主導和去政治化，確立「愛國者治港」。

今次香港區議會選舉，由建制派黨團擔綱，由於提名方式改變，新增要由地區3會即分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會最少3名成員提名，令建制和非建制政黨，都有欲參選人未爭取到足夠提名。

香港新區議會選舉制度設計，可有362人參加直選，暫只172人報名，令地區直選稍顯冷清。非建制派政團新思維原訂派2至3人出選，由於提名不足，日前宣布最終不派人參選。另屬民主派的香港民主黨和香港民協，到最後一天仍未有人報名。

香港新聞組／香港31日電

大公、文匯報報導，這次區議會選舉參選人多為年輕、來自不同專業界別，十分多元，不少人更與地區聯繫緊密。據初步統計，區議會地方選區的參選人中，民建聯所占的比率最多，約占1/4；其次是工聯會，有25人。

根據已收到的提名表格來看，在44個地方選區中，競爭最激烈是油尖旺南區和大埔北區，分別有6人爭2席；其次有中區、西區、灣仔區和大埔南則是5人爭2席。男性參選者占大多數，僅有48名女性參加地方選區選舉。

民建聯派出參加地方選區選舉的參選人中，最年輕為27歲，平均年齡37.9歲；參選地區委員會界別選舉方面，最年輕的為27歲，平均年齡為40.9歲，90%以上參選人具大專以上學歷。