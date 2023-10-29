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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

李家超隔一天才悼李克強 被指「等中央指示」

記者陳宥菘／香港29日電
圖為香港特首李家超（左）2022年12月到北京述職，獲時任總理李克強（右）接見。（新華社資料照片）
圖為香港特首李家超（左）2022年12月到北京述職，獲時任總理李克強（右）接見。（新華社資料照片）

中國國務院前總理李克強27日凌晨因突發心臟病逝世，消息於當日上午8時由央視正式對外發布後，各國政要紛紛表示慰問哀悼。不過，香港政府與特首李家超截至當天深夜都未發出任何官方新聞稿或悼文，引發討論。

外媒指出，李家超去年5月30日在北京從時任總理李克強的手上接過「國務院令」，成為香港第六任行政長官，且在去年12月赴北京向李克強述職，如今對李克強的逝世，反應顯得「冷淡」。直到28日上午，李家超才對李克強的離世表示哀悼，並且「心情沉重」。

自由亞洲電台報導，央視在27日早上8時發布李克強逝世的消息後，香港官方一直未有任何悼文發出，反而日本政府接到死訊後一小時即出訃文，感激李克強對中日友好的貢獻。時事評論員劉銳紹認為，港府正「等候指示」。

報導指出，對比去年11月30日前中共總書記江澤民離世，新華社發布其死訊後四小時多，港府便以李家超名義發新聞稿，表示深切哀悼，這次事隔許久仍未有反應，顯得「耐人尋味」。而香港政界除了前全國人大常委譚耀宗、行會召集人葉劉淑儀有回應外，其餘建制派人士少有發聲。

而據港府新聞公報，李家超直到28日上午出席電台節目後會見媒體時才表示，對於前總理李克強離世表示深切哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

李家超說，李克強「非常關心香港」，每一次談及香港都表示很關切，亦對香港市民很關懷。他還提到，李克強強調香港要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，以維護《憲法》和《基本法》所確定香港的憲制秩序；香港要落實「愛國者治港」原則，以及要發展經濟、改善民生，維持香港的長期繁榮穩定。

李家超表示，相信中央會適時公布追悼李克強的安排細節，將會密切留意有關公布。至於港府是否會舉辦相關追悼活動？李家超再度回應，將密切留意中央在這部分的宣布，並依照宣布作出適當的安排。

自由亞洲電台還指出，雖然港人對李克強認識不多，但李克強於1997年香港主權移交前，曾率領全國學聯代表團訪港，與香港學聯交流並參觀培僑中學，並在1997年參與香港主權儀式。最近一次訪港則要追溯到2011年8月，他當時以副總理身分，代表中央宣布6招36式挺港措施，並稱要「和市民接觸交談，希望盡可能的多走走、多看看、多聽聽」，展現親民的一面。

圖為李家超2022年5月30日在北京從時任總理李克強的手上接過「國務院令」，成為...
圖為李家超2022年5月30日在北京從時任總理李克強的手上接過「國務院令」，成為香港第六任行政長官。（中新社資料照片）

香港 李克強 國務院

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