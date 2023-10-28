我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

香江觀察／樓股不振 香港新路「錢從何來？」

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

外有戰火陰雲籠罩，內有經濟復甦不如預期，香港特首新一份施政報告，自然以「拚經濟」為主要口號，否則不能達致為民「添幸福」的承諾。然而報告話音剛落，香港輿論就出現了「錢從何來」之問。

對香港人來說，經濟好不好，一看股市二看樓市。施政報告提交後，各方反應也會先由樓股兩市作出即時反應。首先就是香港股市表現不佳，雖守住了恒生指數1萬7000點心理關口，但證券分析員說，恒生指數技術上形成小型「死亡交叉」。這除有地緣政治動盪，令股市大勢繼續走弱外，也因市場對香港經濟的疑慮。

香港經濟中房地產分量最重，港股也是地產股為大。施政報告的樓市政策，只提局部「減辣」，即只取掉部分壓抑樓價措施，不被地產界和市場看好，說溫和點是沒能激起市場對樓市的信心，所以連日地產股主跌，也拉低了原來被期待反彈的樓市。

股市上是業界認定印花稅下調力度輕，仍遠高於其他國際金融中心，難以吸引海外資金流入，樓市也是業界指「減辣」出手不大方，令地產股和樓市表現不如預期。地產分析員說，香港未來數月房屋銷售或有改善，但因住房供應充足，預期對整體樓市的刺激有限，料不會出現顯著復甦。

樓股兩市表現不佳，連帶問題也就來了，施政報告預告經濟復甦，提出諸多宏偉目標，當局要組建一批機構，不論是「小組」還是「中心」，都花大錢，因香港行政成本昂貴；而港府又要一筆支持創新科技，扶助文化產業，超過百億港元等案，這些錢又從何而來？

社會輿論有關錢的疑問，港府財政司司長陳茂波承認，今年香港財政赤字將比年初預算案估算的更高，又稱應從經濟周期角度評估財政狀況，只要達致總體平衡，毋須執著於某一年盈餘或赤字。還說香港經濟增強發展，公司賺錢，利得稅每年收多。更說要大家一起努力把經濟發展好，透過不同稅收增加，相信可以支持各項民生工作。

在這些解說下，香港「錢從何來」疑問，暫未撫平，大河漲水小河滿的道理都懂，但宏觀大勢好得起來嗎？香港之路看來走得不易。

香港 預算 房地產

上一則

港樓價創6年半新低 業界：減辣不夠 難扭跌勢

下一則

又變了！梅西中國行程大混亂 球迷怒：別辦了，真丟人

延伸閱讀

新聞分析／美中截然不同開場白 昔相互指責 今強調對話

新聞分析／美中截然不同開場白 昔相互指責 今強調對話
前美駐港總領事：美國不會邀請李家超出席APEC

前美駐港總領事：美國不會邀請李家超出席APEC
好康報您知／香港好運來超市(HK Good Fortune)

好康報您知／香港好運來超市(HK Good Fortune)
胡蝶換彩

胡蝶換彩

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中