港生娃獎2萬 明年首季發放 盧寵茂：有仔趁嫩生

香港特首李家超發表2023年施政報告時表示，為鼓勵生育，即日起為每名在香港出生的新生嬰兒發放2萬港元，為期三年。（中通社）

香港 施政報告提出鼓勵生育措施，向初生嬰發放2萬港元（約2557.6美元）「大利是」，預計明年首季發放。合資格父母須在為嬰兒辦理出生登記時一併申請獎勵金，或於嬰兒出生當天起計半年內提交申請。

香港特首李家超展示新一份《施政報告》。（新華社）

明報報導，不少已生育的市民稱受生效日限制未能受惠，亦有人認為措施未能惠及中產，或憂慮有人為取福利 而濫用。特首李家超昨表示，任何政策畫線均有人不能受惠，而政策目標是宏觀地鼓勵市民生育。

另據大公報報導，政務司司長陳國基表示，將生育率提高至2.1是「不容易」，而一系列措施主要幫助一群想生育，但經濟上有困難的家庭，同時向大眾宣揚港府鼓勵生育的訊息。

香港生育率創新低。陳國基昨日在施政措施記者會引述數據指，去年平均一位女士只有0.9名小朋友，2021年更只有0.77名，若不計人口移入，要保持現時的香港人口，需將生育率提高至2.1，他坦言在發達城市提升這水平是「好難做到」。陳國基又明白難以說服年輕人改變生育意願，但港府期望在政策上幫助有意願生育的人，包括在住屋及經濟上的支援，認為推出政策是實際上幫助父母的需要，「如果將這些轉成金錢，比2萬多很多了。」

合資格父母須於嬰兒出生後42天內，為嬰兒辦理出生登記時一併申請獎勵金，最遲須於嬰兒出生當天起計六個月內提交申請。政務司副司長卓永興表示，如撥款申請順利獲得通過，預期明年第一季可發放。

房屋方面推出的「家有初生優先配屋計畫」以及「家有初生優先選樓計畫」，增加有新生嬰兒的家庭能夠購買包括居屋、綠置居和樂建居在內資助房屋的機會，明年4月起，今年10月25日後有嬰兒出生的家庭，可縮減公屋輪候時間一年。

「30歲前同40歲後生，完全是兩回事。」醫務衛生局局長盧寵茂認為現時市民對於輔助生育工具存有錯誤觀念，指出凍卵或輔助生育治療都會有一定風險，另一方面高齡產婦對懷孕機會、孕婦及嬰兒亦有影響，更呼籲市民「有仔趁嫩生」。特首李家超也稱，醫療政策鼓勵「可以生就盡早生」。