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被指欠4億 香港01創辦人于品海遭聲請破產

香港特派員李春／香港報導
香港01創辦人于品海，遭建銀國際入稟高院申請破產。(本報資料照片)
香港01創辦人于品海，遭建銀國際入稟高院申請破產。(本報資料照片)

香港知名網媒「香港01」創辦人于品海，遭建銀國際入稟（遞狀）香港高等法院聲請破產。據香港司法機構網站上的訊息，破產呈請聆訊定於12月19日下午在高等法院處理。

于品海是「香港01」及其母公司南海控股的創辦人，今次破產聲請的呈請人是建銀國際海外有限公司，被呈請破產的為于品海。

在此之前南海控股發出公告，說接獲香港聯合交易所函件，告知上市委員會已於10月12日，根據上市規則，決定取消南海控股的上市地位。股票上市的最後一日為10月30日，及其股票上市地位將於10月31日上午9時起取消，南海控股亦指不就上市地位決定申請覆核。

18日提交的破產聲請入稟狀顯示，建銀國際曾於去年6月入稟香港高等法院，指於2021年3月24日，未如期獲一間BVI公司支付到期價格逾3.8億元(港幣，下同，約4870萬美元)債券，只獲分批支付約3700萬元款項，遂入稟追討本金連利息共約4.1億元，于品海為有關交易擔保人之一，遂一併入稟追討。

該案今年6月開庭，建銀國際一方當時聲請，解除扣押于品海旗下一間公司CIM Company Limited獲法庭批准，下令于品海一方支付約9000元訟費。

于品海出身平民家庭，少年時代出國念書，19歲時即獨自創辦加拿大一份中文手抄報紙，回流返港曾入職報館當編輯，後為查良鏞看好接手香港明報，之後又進軍電視業，投資失利後進軍內地電影業。

2009年于品海收購多維新聞網，2016年創辦「香港01」。

香港新聞組╱香港20日電

明報報導，于品海為海外公司Pippen Limited出任擔保人，但Pippen違約未償債，於是被建設銀行旗下公司入稟高院申請破產，連本帶利追討約4.16億元；但法庭文件未顯示今次破產呈請是否與欠債有關。

除建銀國際，于品海與南海控股早前亦被招商銀行入稟高院，指南海旗下的美視角有限公司欠債約5340萬美元，于品海為該筆貸款擔保人，招行亦要求法庭聲明作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全部股權屬招行持有。

此外，聯交所已取消南海控股上市，本月31日生效，于品海原本持有南海控股59.25%股權，當中45.82%已由德勤接管，于只保留13.43%南海控股，市值3.23億元。

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