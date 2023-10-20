出訪尋商機 李家超：東協是首選 全力參與一帶一路

李家超率團前往北京參加「一帶一路國際合作高峰論壇」，表示會持續出訪為香港尋商機。(中新社)

香港 特首李家超日前率領香港代表團前往北京參加「一帶一路 國際合作高峰論壇」，昨日向媒體表示，香港會全力發揮「一帶一路」建設重要節點的角色，參與推動國家主席習近平提出的八項行動，他也會繼續出訪東南亞、中東及歐洲，為香港尋求商機，其中東協國家是首選。

綜合港媒報導，李家超說，香港一直重視與歐洲的貿易往來，今年他已在不同場合與歐洲各國駐港總領事和歐盟代表溝通，彼此在發展經濟和開拓貿易方面有共同意願，港府會推進相關工作。

對於習近平昨天在論壇上提出共建「一帶一路」八項行動，李家超說，這會為香港帶來更多發展的機遇和空間，香港必定會全力參與其中。

李家超表示，香港與「八項行動」有多個關繫，包括致力與貿易夥伴簽訂更多自由貿易投資協定，實現貿易聯通，亦積極參與國際合作高峰論壇，今年9月成功舉辦歷屆成績最好的高峰論壇，未來會繼續舉辦，增長香港與共建國家的交流合作。

他指出，無論是推進「一帶一路」共建國家的標誌性工程，或是「小而美」的民生專項，香港國際級金融和專業服務，都可以積極參與和貢獻，包括投融資、保險、建築、工程設計、會計、法律和顧問服務等。

早前有香港媒體分析，本身是中共 政治局常委的丁薛祥，在香港問題以及中央事務上的角色吃重，除了明確主管港澳事務，也擔任中央一些新機構的主管。

上月中，香港當局舉辦「一帶一路」論壇，丁薛祥在論壇上透過網路發表講話，強調香港在共建「一帶一路」中可以發揮更重要功能等。

對於丁薛祥在論壇上發言，當時有港媒刊文指出，丁薛祥今年3月確定掌管港澳工作後，一直沒有就涉港事務公開發言，因此，他這次發言是首次對港「亮相」，具有象徵意義，也等同明確了他主管港澳事務的分工，主管港澳事務應已無疑。

北京3月公布黨和國家機構改革方案，在國務院港澳事務辦公室的基礎上組建中共中央港澳工作辦公室。同時，丁薛祥接替韓正，擔任中共中央港澳工作領導小組組長。