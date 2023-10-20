我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

出訪尋商機 李家超：東協是首選 全力參與一帶一路

香港新聞組╱香港20日電
李家超率團前往北京參加「一帶一路國際合作高峰論壇」，表示會持續出訪為香港尋商機。(中新社)
李家超率團前往北京參加「一帶一路國際合作高峰論壇」，表示會持續出訪為香港尋商機。(中新社)

香港特首李家超日前率領香港代表團前往北京參加「一帶一路國際合作高峰論壇」，昨日向媒體表示，香港會全力發揮「一帶一路」建設重要節點的角色，參與推動國家主席習近平提出的八項行動，他也會繼續出訪東南亞、中東及歐洲，為香港尋求商機，其中東協國家是首選。

綜合港媒報導，李家超說，香港一直重視與歐洲的貿易往來，今年他已在不同場合與歐洲各國駐港總領事和歐盟代表溝通，彼此在發展經濟和開拓貿易方面有共同意願，港府會推進相關工作。

對於習近平昨天在論壇上提出共建「一帶一路」八項行動，李家超說，這會為香港帶來更多發展的機遇和空間，香港必定會全力參與其中。

李家超表示，香港與「八項行動」有多個關繫，包括致力與貿易夥伴簽訂更多自由貿易投資協定，實現貿易聯通，亦積極參與國際合作高峰論壇，今年9月成功舉辦歷屆成績最好的高峰論壇，未來會繼續舉辦，增長香港與共建國家的交流合作。

他指出，無論是推進「一帶一路」共建國家的標誌性工程，或是「小而美」的民生專項，香港國際級金融和專業服務，都可以積極參與和貢獻，包括投融資、保險、建築、工程設計、會計、法律和顧問服務等。

早前有香港媒體分析，本身是中共政治局常委的丁薛祥，在香港問題以及中央事務上的角色吃重，除了明確主管港澳事務，也擔任中央一些新機構的主管。

上月中，香港當局舉辦「一帶一路」論壇，丁薛祥在論壇上透過網路發表講話，強調香港在共建「一帶一路」中可以發揮更重要功能等。

對於丁薛祥在論壇上發言，當時有港媒刊文指出，丁薛祥今年3月確定掌管港澳工作後，一直沒有就涉港事務公開發言，因此，他這次發言是首次對港「亮相」，具有象徵意義，也等同明確了他主管港澳事務的分工，主管港澳事務應已無疑。

北京3月公布黨和國家機構改革方案，在國務院港澳事務辦公室的基礎上組建中共中央港澳工作辦公室。同時，丁薛祥接替韓正，擔任中共中央港澳工作領導小組組長。

香港 一帶一路 中共

上一則

車輛擋路、拉橫幅阻衝刺… 中國馬拉松亂象多 官方出手

下一則

被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則

延伸閱讀

以哈衝突持續延燒 習近平首度表態：盡快停火止戰

以哈衝突持續延燒 習近平首度表態：盡快停火止戰
與習近平密會喝茶2小時 普亭：談俄烏以巴等「機密問題」

與習近平密會喝茶2小時 普亭：談俄烏以巴等「機密問題」
港救出生率 新生兒擬發2萬 可買72罐奶粉

港救出生率 新生兒擬發2萬 可買72罐奶粉
丁薛祥深圳視察 強調以科技創新塑造高質量發展

丁薛祥深圳視察 強調以科技創新塑造高質量發展

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元