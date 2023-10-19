柴灣墳場聘保安 除了 「永遠沒投訴」還有2優點

香港示意圖。(圖：shutterstock)

墳場保安竟然變筍工(好工作)？最近有網友在社交平台刊登招聘廣告，稱柴灣墳場正招聘兼職夜更保安員，每周只需上班4至5天，文中提到工作3大優點，「永遠沒有投訴，工作輕鬆，適合熱愛爬山人士」，引來網友熱議。

香港 01報導，該職位已招聘一段時間，早於9月初即有類似帖文，招聘啟事提到，柴灣華人 永遠墳場的夜更保安員，工作時間為每日晚上7時至翌日早上7時，每周上班5天。獲聘保安員需負責墳場第一、第二及第三靈灰閣的保安事務，特別標榜可輕鬆上班，「永遠沒有投訴」，列明「喜歡行人運動優先考慮」。

帖文引來網民討論，有人指有關職位明明是兼職，卻要「做足5日」，實際上與全職員工沒有分別，而且兼職未必獲得福利 安排；另有不少人好奇「行人運動」的意思，笑言獲聘者或要不斷步行？、「1個人行曬3個靈灰閣，好辛苦！要夜晚不斷行」、「半夜三更要靈探式行山。一係行墳場範圍外條馬路，一係經土葬山墳行樓梯級上山（無照明），心力腳力少啲都想死」。

據報導，有人則認為墳場保安不易做，笑言難以確保墳場保安員是否「永無投訴」，「現實是，鬼不投訴人投訴」、「點樣投訴都要了解下先」。

另有網民認真留言，表示對職位有興趣，希望了解薪金及工作內容等詳情，「呢份睇落應該係堅野」、「重賞之下必有勇夫」。