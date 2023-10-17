我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

香港擬設抗戰紀念館 網：景點只能吸引遊客

香港新聞組╱香港17日電
港媒透露，港府擬成立「宣揚中華文化辦公室」及香港抗戰紀念館等；圖為香港沙頭角抗戰紀念館。(新華社)
港媒透露，港府擬成立「宣揚中華文化辦公室」及香港抗戰紀念館等；圖為香港沙頭角抗戰紀念館。(新華社)

香港特首李家超將於25日發表新《施政報告》，港媒昨透露，除部分現有部門將改組合併，港府還擬成立「宣揚中華文化辦公室」及「香港抗戰紀念館」等，加強港人尤其是年輕人「正確認識歷史」。有分析稱，此舉有助建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」相適應的主流價值觀。

綜合港媒報導，目前香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館，還有沙頭角抗戰紀念館，港府希望讓民眾認識港人當年在抗戰期間的角色和事蹟，計畫新設立「宣揚中華文化辦公室」，以不同形式弘揚中華文化，並強化香港文化硬實力及軟實力，向世界展示中華文化影響力；據悉，其中一個方案是把位處筲箕灣的海防博物館改建。

此外，香港當局還擬成立「新型工業化辦公室」，加強推動先進製造業高端化、智能化及綠色化。

港區人大代表、立法會議員陳勇表示，熟悉近代史有利於人心回歸、培養愛國情懷，期望有更多的市民特別是年輕人，透過認識香港抗戰淪陷時期的苦難知道「我是誰」，以及香港的根本利益與國家一致。

全國港澳研究會顧問、特首政策組專家組成員劉兆佳亦都表示，由於香港抗日史同內地歷史密切相關，紀念館應涵蓋九一八事變等重要史實，以豐富其內容。他說中央也支持香港成為中外文化藝術交流中心，香港可利用「一國兩制」優勢，說好中國故事。

報導稱，全國人大常委會近期審議《愛國主義教育法》，香港建制派人士指，雖然草案提及對「港澳台同胞」有針對性規定，但不會納入《香港基本法》實施。他認為，香港可透過不同方式加強愛國教育，而設立抗戰紀念館有助建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」相適應的主流價值觀。

不過有網民指出，抗戰當時係由民國政府主導，與共產黨無關，更有人附和「是啊！那時根本沒有中華人民共和國」。還有人指「這樣的景點只能吸引遊客，內地人不會來，香港人沒興趣」。

香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館等展館，圖為香港海防博物館早前舉...
香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館等展館，圖為香港海防博物館早前舉辦攝影師沙飛所拍攝的抗戰時期珍貴影像展。(中新社)

香港 博物館 教育

上一則

紛爭擴至中業島 中菲軍艦對峙追逐 廣播互嗆

下一則

「上海奶奶」病逝…曾為汶川震災賣房捐450萬人民幣

延伸閱讀

周星馳邀演「少林女足」 南韓影帝宋康昊妙回一句話

周星馳邀演「少林女足」 南韓影帝宋康昊妙回一句話
「聯匯之父」祈連活：一旦人民幣自由兌換 將取代港幣

「聯匯之父」祈連活：一旦人民幣自由兌換 將取代港幣
三公與黃伯

三公與黃伯
在香港副刊交朋友

在香港副刊交朋友

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
在辦公室內脫褲子上演活春宮的山東濰坊市兩名村幹部已被停職。（視頻截圖）

山東濰坊「辦公室活春宮」曝細節 2村幹部婚外情、女方真容被扒

2023-10-10 08:30
網傳解放軍093型核動力潛艦沉沒台灣海峽，導致55官兵全數罹難。(取材自微博)

解放軍潛艦誤入自家陷阱出事 網傳導火線是蘋果智能手表

2023-10-10 09:11

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用