香港擬設抗戰紀念館 網：景點只能吸引遊客

港媒透露，港府擬成立「宣揚中華文化辦公室」及香港抗戰紀念館等；圖為香港沙頭角抗戰紀念館。(新華社)

香港 特首李家超將於25日發表新《施政報告》，港媒昨透露，除部分現有部門將改組合併，港府還擬成立「宣揚中華文化辦公室」及「香港抗戰紀念館」等，加強港人尤其是年輕人「正確認識歷史」。有分析稱，此舉有助建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」相適應的主流價值觀。

綜合港媒報導，目前香港抗戰史料分布於香港歷史博物館 、香港海防博物館，還有沙頭角抗戰紀念館，港府希望讓民眾認識港人當年在抗戰期間的角色和事蹟，計畫新設立「宣揚中華文化辦公室」，以不同形式弘揚中華文化，並強化香港文化硬實力及軟實力，向世界展示中華文化影響力；據悉，其中一個方案是把位處筲箕灣的海防博物館改建。

此外，香港當局還擬成立「新型工業化辦公室」，加強推動先進製造業高端化、智能化及綠色化。

港區人大代表、立法會議員陳勇表示，熟悉近代史有利於人心回歸、培養愛國情懷，期望有更多的市民特別是年輕人，透過認識香港抗戰淪陷時期的苦難知道「我是誰」，以及香港的根本利益與國家一致。

全國港澳研究會顧問、特首政策組專家組成員劉兆佳亦都表示，由於香港抗日史同內地歷史密切相關，紀念館應涵蓋九一八事變等重要史實，以豐富其內容。他說中央也支持香港成為中外文化藝術交流中心，香港可利用「一國兩制」優勢，說好中國故事。

報導稱，全國人大常委會近期審議《愛國主義教育 法》，香港建制派人士指，雖然草案提及對「港澳台同胞」有針對性規定，但不會納入《香港基本法》實施。他認為，香港可透過不同方式加強愛國教育，而設立抗戰紀念館有助建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」相適應的主流價值觀。