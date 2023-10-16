觀望月底「撤辣」 港周末樓市冷清

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 市場觀望港府月底的施政報告會有樓市「撤辣」措施，二手交投持續呆滯。

文匯報報導，據美聯物業統計，剛過去周六日（14日至15日）十大屋苑買賣交投由上周的9宗跌至6宗，連續5周錄單位數，當中5個屋苑零成交。至於中原地產十大屋苑則錄4宗成交，較上周減少2宗或33.3%，零成交屋苑維持6個。

據報導，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，屋苑日前連錄2宗兩房戶成交，造價齊齊跌穿400萬元（港元，下同，約51.1萬美元）水平，其中一宗更蝕逾百萬元。當中，2座低層C室，屬327方呎兩房戶，最新以398萬元易手，呎價1萬2171元。原業主2018年10月以535萬元購入，持貨5年帳蝕137萬元或26%，連同印花稅及佣金等雜費，實際蝕逾162萬元或30%。另一宗兩房成交是36座低層G室，面積307方呎，以392萬元賣出，呎價1萬2769元。

報導稱，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，全城觀望月底施政報告會有減辣措施，料月底樓市方向明確後，二手交投量會有所提升。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明亦表示，不少市民趁可能「減辣」前積極看樓，惟買賣雙方皆寧待施政報告公布後才再作部署，令市場觀望氣氛依然濃厚。

至於一手市場於剛過去兩日共錄約16宗成交，較上周的12宗回升33%。當中，中洲置業旗下火炭星凱·堤岸於周六日均錄成交，昨日售出3座6樓E室，面積348方呎，成交價679.4萬元，呎價1萬9523元。