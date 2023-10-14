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港2夜市重啟 人流比十一減半 生意掉9成

香港新聞組／香港14日電
香港灣仔市集「海濱藝遊坊」第二階段，於10月13日重新開放至15日，其後再於20日至23日期間開放。主辦方將新增不同攤位，希望讓夜市活動更多元化。（中通社）
香港灣仔市集「海濱藝遊坊」第二階段，於10月13日重新開放至15日，其後再於20日至23日期間開放。主辦方將新增不同攤位，希望讓夜市活動更多元化。（中通社）

香港夜繽紛」活動上星期因「小犬」颱風臨時喊停後，灣仔「海濱藝遊坊」、堅尼地城「堅農夜市」昨日一連三天再度登場。不少檔主稱人流較首階段的中秋及十一黃金周減半，認為這次能有上周一半生意額已謝天謝地了。

明報報導，灣仔「海濱藝遊坊」、堅尼地城「堅農夜市」首階段月初結束，兩個夜市第二階段原定上周末重開，但因颱風「小犬」過境而延至昨日開放，其中灣仔夜市下周末重陽節假期（20至23日）會再開放。

報導指出，昨日下午5時前大部分乾貨及熟食攤檔仍在準備階段，場內人流稀疏，但6時起熟食區開放，人流才漸漸多起來。晚上7時半起現場新增電影放映會等活動，但並沒出現排隊人龍。在熟食區賣花茶的羅先生稱，首階段日均賣600至800支花茶，生意額近萬元（港幣，下同，約合1300美元），昨晚人流明顯較首階段適逢中秋及十一黃金周假期少。

於乾貨區賣唧唧冰及魚蛋的檔主黃先生則稱，首階段曾兩小時內做3000元生意，昨晚同一時間只有200元生意，大跌逾九成，人流少或與次階段沒有無人機表演及少了遊客有關，形容繼續擺檔只是「捱埋佢」（把它撐完）。

另據文匯報報導，自由黨主席、立法會批發及零售界議員邵家輝表示，夜繽紛系列活動取得正面效應：「剛過去的黃金周有逾百萬內地遊客訪港，海濱市集要排隊個多小時才能入場，夜繽紛活動絕對起到吸引更多遊客、刺激香港消費、搞活香港經濟的原意，問題是要不斷優化，如吸引更多藝術家入場表演，增加表演元素，對遊客會更有吸引力。」

而民建聯立法會議員顏汶羽則指出，十一黃金周眾多市民參與夜繽紛活動，達到刺激人流、搞活夜經濟的目的，但他建議多在遊客集中地點辦市集，沒必要集中在海濱：「在交通方便、遊客集中地點辦多元化市集，會更吸引和方便，如女人街、廟街、花園街更合適做永久夜市，打造吸引旅客、市民『夜蒲』的打卡點。」

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