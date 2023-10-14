「功課多不想動」…香港學童運動量 僅8%達世衛標準

港大研究指出，香港92%中小生運動量不足，假日活動量更少；圖為內地短跑好手蘇炳添12日在培僑中學與學生一起做熱身運動。（中新社）

香港 大學兒童及青少年科學系昨日公布一項研究結果，發現疫後復課一年之後，中小學生的每日運動量僅8%達到世衛 標準，學童的假日運動量也明顯不足。明報報導，港大另一份研究則指出，接近14萬名小學生中，屬過重或肥胖 的比率由25.9%大增至31%，研究團隊建議港府增設「運動消費券」，幫助學童提升運動量。

據報導，港大聯同慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金，自2019年起研究中小學生的體能活動量，要求學生佩戴運動手帶7天，連續追蹤245名小學生及283名中學生的運動及睡眠習慣。

報導指出，研究結果顯示，復課一年後，香港學童的體能活動量接近恢復至新冠疫情前水平，僅8%學童每日運動量達世衛標準，即平均每天累積最少一小時的中等至高強度身體活動，研究結果也顯示，香港學童假日活動量也明顯不足。

報導說，研究團隊同時追蹤連續兩年參與研究的中三升中四學生，發現他們假日活動量及睡眠質素均較去年下降，推測可能是因學業壓力所致。香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，一旦遇上周末、長假期時，學童不用上課，運動量大幅下降，甚至較疫情中段更嚴重，情况令人擔心。研究團隊表示，現正值學童成長階段，若運動量長期不足，長遠或影響身心發展、抗疫能力，甚至增加日後患上心臟病、糖尿病等風險。

報導指出，港大另一份研究指出，接近14萬名小學生中，屬過重或肥胖的比率由25.9%大幅上升至31%；體適能方面，學童整體身體柔軟度、心肺耐力也下降。葉柏強表示，最近兒童流感個案上升，認為某程度反映學童體質開始變差、抵抗力變弱。他表示，若學童定期參與中至強度運動，即使感染病毒，病發率及患重症機率也可大幅降低。

另有媒體報導指出，有小六學童稱自己幾乎完全不做運動，「因為沒有時間，平時去了補習晚上七、八點回到家中，吃完飯就睡覺。不想做運動，因為太懶，做運動會好疲倦。」另一位三年級學童也說自己很少運動，因為「功課好多」。