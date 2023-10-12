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摩根士丹利對香港房市轉悲觀 估今明2年價格都將下跌

編譯季晶晶／綜合12日電
摩根士丹利對香港房市轉為悲觀，預估今、明兩年價格都將下滑。(路透)
摩根士丹利對香港房市轉為悲觀，預估今、明兩年價格都將下滑。(路透)

摩根士丹利（Morgan Stanley）放棄了對香港房價今年會迎來反彈的「過於樂觀」預期，現在認為，今、明兩年價格都將下滑。

摩根士丹利分析師Praveen Choudhary和Jeffrey Mak周三在一份研究報告中寫道，目前預測這個亞洲金融中心的房價2023年將下跌3%，迥異於先前預測的上漲8%。根據該行數據，香港房價2022年下跌16%。

此外，摩根士丹利預測2024年的平均售價會下降5%至10%。這家華爾街投行將此歸咎於負擔能力捉襟見肘、土地供應增加、租金收入不敷成本，以及在港股邁向連續第四年下跌的背景下，投資人信心減弱等因素。

彭博行業研究測算發現，若明年價格繼續下跌，香港房地產價值低於房貸餘額的比率可能升抵2005年以來最高。

中原地產的數據顯示，利率上升已令香港房市承壓，中古屋售價較2021年峰值大減18%。

摩根士丹利對香港房地產業的看法從「有吸引力」轉為「符合預期」，原因是該行業受到美國升息和中國大陸成長增速放緩兩面夾擊。摩根士丹利將其對開發商的目標價平均下調19%。

這家美國的銀行將九龍倉集團的評級從增持下調至減持，理由是「其主要業務部門的經營前景充滿挑戰」。該行看好長實集團、新鴻基地產和信和置業。

香港 房價 房地產

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