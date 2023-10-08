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狠甩通膨…香港樓價35年飆13倍 年輕世代望樓興嘆

香港新聞組／香港8日電
最新研究報告指出，香港過去35年的整體樓價指數飆升逾13倍，但年輕世代的收入升幅卻遠遠落後於樓價。（中通社資料照片）
最新研究報告指出，香港過去35年的整體樓價指數飆升逾13倍，但年輕世代的收入升幅卻遠遠落後於樓價。（中通社資料照片）

香港新青年論壇昨日發表研究報告指出，香港過去35年的整體樓價指數飆升逾13倍，租金指數升幅也近2.8倍，兩項指數升幅均遠遠超過通膨，其中實用面積不足40平方米的「上車盤」（首次購屋標的）的樓價和租金升幅，更是各種面積房屋之冠。另一方面，香港年輕世代的收入升幅卻遠遠落後於樓價，對新一代而言，擁有自己的房子似乎成了遙不可及的夢想。

大公報報導，新青年論壇引用差餉物業估價署的樓價和租金指數對比，分析過去35年大學學歷勞工的收入和增薪速度，藉此反映不同世代大學學歷勞工的住屋承擔能力及向上流動情況。研究發現，香港整體樓價指數從26.3點升至369.7點，增幅逾13倍，而整體租金指數則由47點升至178.3點，升幅近2.8倍；惟通膨從32.1點升至103.3點，升幅為2.2倍。雖然近10年的樓價升幅有所減慢，但升幅仍遠遠高於通膨。

研究同時指出，在不同類型單位的樓價升幅中，實用面積少於40平方米（相當於430平方呎）的單位，在2012至2022年間的樓價最高，達87.3%，高出整體樓價指數的79.3%，意味着近十年「上車盤」升幅最大，讓置業能力較弱的年輕世代更難「上車」。

報導指出，在年輕人的收入方面，研究發現，經樓價指數調整後的初入職（20至24歲）的中位數收入，由1987年大學畢業的「第一代」的1萬7490元（港幣，約合2233美元），跌至「第八代」即2022年畢業的4868元（約合622美元）。若以新界一個面積40平方米以下的單位平均呎價計算，約占「第一代」初入職收入的19.1%，到「第七代」已高達75.3%，顯示香港年輕世代置業承擔能力遠低於年長世代。

新青年論壇召集人鄧詠駿促請政府，應正視年輕人置業問題，希望政府大力增加資助房屋供應，並發展高新科技等高增值行業，增加高收入的工種，以提高年輕世代的收入。

香港 租金 勞工

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