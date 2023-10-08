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獅子山上秀「橫眉冷對千夫指」 香港76歲男子被捕

香港新聞組／香港8日電
陳基裘在獅子山展示「橫眉冷對千夫指」。(取材自臉書)
陳基裘在獅子山展示「橫眉冷對千夫指」。(取材自臉書)

香港76歲男子陳基裘9月28日攀登上獅子山，並在山頂展示「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」等多幅對聯，5日被警方以涉嫌違反「郊野公園及特別地區規例」逮捕，已獲准保釋。

明報報導，陳基裘人稱「陳伯」，曾參與社會運動，2019年反修例風波期間為「守護孩子行動」成員，曾就警員涉執勤時不展示編號告上法院。「陳伯」上月登獅子山，並展示「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」（魯迅詩作「自嘲」）、「挺胸堂（膛）向前行 堅持才有希望」等多幅對聯。陳基裘在媒體查詢案情時稱，「只不過在5日失去了6個多小時自由，現平安」。

另據香港文匯報報導，在2019年反修例風波期間，11月18日有近2000人在油麻地投擲汽油彈，攻擊警方防線，營救被包圍在理工大學內的人員。警方一舉拘捕213人及控以暴動等罪名 ，其中一批包括5名時年14歲至15歲學生在內的15名被告，其中1人認罪、14人受審後定罪，5名現年18歲至19歲的學生入教導所，其餘10人被判監46至49個月。

15名被告為現年18歲陳建堯、19歲李樂庸、19歲鄧燁明、19歲李文彬、19歲林紫晴、25歲孔君濠、23歲桂雋豪、25歲黎俊文、22歲劉達森、26歲李德輝、21歲魏健、24歲譚樂軒、25歲譚文駿、28歲譚伯全、24歲田浩輝。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。譚樂軒另被控在公眾地方持有攻擊性武器罪（一個可發出鐳射光束的裝置）。

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