港媒：李家超16日起訪北京4天 出席「一帶一路」論壇

港媒報導，香港特首李家超將赴京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇，預計16日啟程。（中通社）

今年是中國「一帶一路 」倡議10周年，北京 將於10月中舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，港媒報導，香港 特首李家超也會赴京出席論壇，預計16日啟程，前後訪問共計4天。

北京當局尚未對外宣布「一帶一路」峰會確切的舉辦日程，但依照李家超的出訪規畫，峰會時間點約莫落在16日至19日之間。根據中國外交部發言人汪文斌26日於例行記者會上的說明，「一帶一路」峰會籌備工作正持續推進，目前已有來自130多個國家代表確認與會，很多國際組織代表確認參會，中方將就籌備工作與「一帶一路」夥伴保持溝通。

據報導，李家超過去幾次外訪，不論是泰國、中東或東協，均率領逾30人商貿代表團一同出訪拓商機，包含工商、金融、運輸、創科等不同領域。據傳，這次前往北京的訪問團人數更多，達50、60人，且不僅來自工商界，亦有專業服務、文化等不同領域人士，陣容龐大。

在港府及香港貿易發展局9月在香港舉辦「一帶一路」高峰論壇，中國國務院副總理丁薛祥自接掌港澳工作後，首次「亮相」對港公開發言。他提出「四點希望」，包括深化區域合作、完善金融服務、深化人文交流等，並重申中央支持香港保持獨特優勢，在共建「一帶一路」中發揮更重要功能。

報導指出，「一帶一路」倡議除了談商貿經濟，還有促進人民交流的民心相通部分，特別是「十四五」規畫支持香港發展為中外文化藝術交流中心，香港要發揮窗口作用，成為中國與世界文化交流的橋樑，同時，香港亦可藉推動文化產業，成為經濟發展另一火車頭。

報導引述全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，不少「一帶一路」沿線國家原本有項目計畫推展，但在「美西方國家炒作中傷下」，部分國家對中國的倡議企圖抱有懷疑，這正是「民心不通」，認為香港可發揮其聯繫國際角色，加強與東南亞國家如印尼、泰國等聯繫，透過深化人文交流，促進香港、國家與這些國家的關係。

他還表示，在國際新形勢下，「一帶一路」有助反制西方對中國圍堵，香港無法獨善其身，有需要開拓新關係，謀取更大發展空間。