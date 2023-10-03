港大學畢業中位數月薪 回升至2170美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 大學畢業生人數上升，但隨之而來卻出現學歷貶值問題。一項根據綜合住戶統計數據進行分析的研究發現，最新大學畢業生初入職月薪收入中位數回升至1.7萬元（港幣，下同，約2170美元），自2017年起有顯著改善，最高收入的一成平均月薪更接近3.2萬元，屬歷年新高。惟持大學學歷的低技術打工仔人數比率亦愈來愈高，去年從事低技術的大學學歷勞工 近17萬人，較2002年增加近兩倍。

大公、文匯報報導，新青年論壇分析1987年至2022年大學畢業生的收入數據，以每5年作為一個世代，即第一代為1963年至1967年出生、現年56歲至60歲港人；而最新畢業的第八代港人則於1998年至2002年出生，現年約21歲至25歲。研究指，最新大學畢業的青年初入職收入大幅回升，收入中位數至約1萬7424元，與1997年水平相若，當中最高收入的一成人，平均月薪近3.2萬元，屬歷年新高。

新青年論壇研究員張培然表示，研究發現第一代（1963年至1967年出生）當年僅7.2%人擁有大學學歷，而第七代則高達56.2%人持有大學學歷，顯示年輕世代的教育 水平上升幅度創新高。

不過研究發現「高技能勞工」增加幅度與「大學學歷勞工」增幅未能同步，前者的崗位增長量已在近十年快速放緩，而後者仍然保持較高速度的增長，高技能勞工職位僧多粥少，導致部分大學生不得不從事低技能職位。持大學學歷的低技能從業員也從2002年約5.7萬人，增長至去年約17萬人，相關升幅約兩倍，張認為情況不樂觀。

新青年論壇召集人鄧咏駿解釋，大學仍側重培育傳統優勢產業，如金融、服務等專才，但香港正在經濟轉型，傳統優勢產業職位減少，以致部分大學生未能學以致用，轉為從事低技術工種。