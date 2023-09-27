我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

美拒簽證 李家超揚言11月赴APEC

香港新聞組╱香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年亞太經合會（APEC）非正式領袖高峰會，11月將在美國舊金山舉行，香港特首李家超表示，他到現在還沒有收到出席邀請。不過他揚言，借時一定會出席APEC會議。

中廣報導，2020年，李家超被美國以「破壞香港自治」與「限制港人集會言論自由」等理由制裁，包括凍結資產、拒發簽證，與拒絕入境等措施。然而，隨著APEC舉行時間越來越近，外界更加關注他今年到底能不能進入美國，代表香港出席APEC非正式領袖高峰會。

美國國會議員早前引述美國副國務卿雪蔓給美國聯邦參議院「外交事務委員會」的書面回覆透露，美國計畫邀請李家超出席APEC高峰會，引發多名美國議員聯名致函美國國務卿布林肯，表示強烈反對。美國國務院後來說，計畫邀請李家超到美國的「傳言」是「錯誤訊息」；美國國務院並且重申，APEC高峰會邀請名單到目前為止，還沒有定案。

另據路透報導，一封在聯合國外交官間流傳的信函顯示，中國正敦促各國杯葛在日內瓦聯合國辦事處舉行的「香港媒體自由」活動，這場活動由英國方面籌辦，四名外交官昨天證實收到這封信函。

一場名為「香港媒體自由」的活動今天在聯合國人權理事會會議場邊舉行，該理事會將進行為期5周會議。香港壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩是活動講者之一，黎智英今天在香港坐牢滿1000日，他因為被控違反港區國安法等罪遭到關押。

據報導，一封在日內瓦聯合國辦事處外交官間廣泛流傳的信函顯示，中國代表團要求各國「不要以任何方式參與這場活動」。

有4名外交官證實，他們收到這封信函，其中3人指稱，中國外交官也單獨聯繫了一些國家，要求不要以任何方式參加或支持這場活動。由於此事的敏感性，這些外交官拒絕透露姓名。

然而，一份文件顯示，迄今至少有22個國家共同贊助這場活動，包括美國、法國及德國在內。

香港 APEC 聯合國

上一則

父母失業…15歲少年販運值170萬K仔 判囚11年

下一則

杭州亞運 港男七欖2連霸 何詩蓓港隊獎牌王

延伸閱讀

黎智英坐牢滿千日 國際人權組織籲英首相營救

黎智英坐牢滿千日 國際人權組織籲英首相營救
香港遇百年暴雨 李家超傍晚勘災：盡快恢復社會運作

香港遇百年暴雨 李家超傍晚勘災：盡快恢復社會運作
闊別5年 港十一煙花復辦 特首：搞旺、搞活夜經濟

闊別5年 港十一煙花復辦 特首：搞旺、搞活夜經濟
港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性

港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家