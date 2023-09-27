美拒簽證 李家超揚言11月赴APEC

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年亞太經合會（APEC ）非正式領袖高峰會，11月將在美國舊金山舉行，香港 特首李家超表示，他到現在還沒有收到出席邀請。不過他揚言，借時一定會出席APEC會議。

中廣報導，2020年，李家超被美國以「破壞香港自治」與「限制港人集會言論自由」等理由制裁，包括凍結資產、拒發簽證，與拒絕入境等措施。然而，隨著APEC舉行時間越來越近，外界更加關注他今年到底能不能進入美國，代表香港出席APEC非正式領袖高峰會。

美國國會議員早前引述美國副國務卿雪蔓給美國聯邦參議院「外交事務委員會」的書面回覆透露，美國計畫邀請李家超出席APEC高峰會，引發多名美國議員聯名致函美國國務卿布林肯，表示強烈反對。美國國務院後來說，計畫邀請李家超到美國的「傳言」是「錯誤訊息」；美國國務院並且重申，APEC高峰會邀請名單到目前為止，還沒有定案。

另據路透報導，一封在聯合國 外交官間流傳的信函顯示，中國正敦促各國杯葛在日內瓦聯合國辦事處舉行的「香港媒體自由」活動，這場活動由英國方面籌辦，四名外交官昨天證實收到這封信函。

一場名為「香港媒體自由」的活動今天在聯合國人權理事會會議場邊舉行，該理事會將進行為期5周會議。香港壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩是活動講者之一，黎智英今天在香港坐牢滿1000日，他因為被控違反港區國安法等罪遭到關押。

據報導，一封在日內瓦聯合國辦事處外交官間廣泛流傳的信函顯示，中國代表團要求各國「不要以任何方式參與這場活動」。

有4名外交官證實，他們收到這封信函，其中3人指稱，中國外交官也單獨聯繫了一些國家，要求不要以任何方式參加或支持這場活動。由於此事的敏感性，這些外交官拒絕透露姓名。

然而，一份文件顯示，迄今至少有22個國家共同贊助這場活動，包括美國、法國及德國在內。