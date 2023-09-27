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父母失業…15歲少年販運值170萬K仔 判囚11年

香港新聞組╱香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港警方於兩年前在大嶼山梅窩一住宅大廈埋伏，截查一名15歲男學生，檢獲2.6公斤俗稱「K仔」的毒品氯胺酮，市值逾170萬港元(約21.8萬美元)。該名男學生昨日在高等法院承認一項販運危險藥物罪，稱為了「賺快錢」而販毒，被法官判處11年監禁。

綜合大公、文匯報報導，今年18歲的被告張智軒，2021年6月27日在大嶼山梅窩碼頭路12號梅窩大廈一樓某室非法販運危險藥物，內含2.614公斤氯胺酮的3.012公斤粉末，被警方截查，警員在他身上搜出單位鑰匙，在進入涉案單位後發現睡房櫃內藏有20包粉末，並檢獲一批毒品包裝工具。

辯方求情稱，案發時年僅15歲的被告家庭面臨財困，任職保安員的父親受傷影響工作，母親因疫情而失業。中四畢業的他誤解法例，接受損友所託包裝毒品，每次收取四、五百港元。被告母親自責只顧工作未能好好管教兒子，令兒子價值觀扭曲及誤交損友。被告現時後悔莫及，承諾日後會奉公守法，努力讀書。

法官說，被告為成年人，可判囚19年，考慮被告年輕，易被利用，以16.5年監禁為量刑起點，在認罪扣減後，判他監禁11年；希望他善用獄中時間，好好做人並珍惜家人的支持及照顧。

根據案情，於2021年6月27日，警員於梅窩大廈的1樓進行埋伏。被告於晚上9時許離開涉案單位，步向電梯大堂。警員截查被告，並在其身上檢獲鎖匙。警員使用鎖匙進入單位，發現合共約2614克的K仔，市值約171萬港元。此外，警員亦在單位內發現封口機及電子磅等。被告被捕後，承認為「賺快錢」而犯案。

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