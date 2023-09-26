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杭州亞運／香港「女飛魚」何詩蓓摘第2冠：金牌和亞洲紀錄同樣重要

新華社／杭州26日電
9月26日，何詩蓓在女子100米自由泳決賽後慶祝。（新華社）
9月26日，何詩蓓在女子100米自由泳決賽後慶祝。（新華社）

繼25日幫助香港獲得亞運歷史上首枚游泳金牌後，何詩蓓在26日進行的女子100米自由泳比賽中，又展現出作為該項目亞洲紀錄保持者的實力，以52秒17的成績輕鬆摘得個人在本屆亞運上的第二枚金牌。

值得一提的是，這個成績也打破了由她自己保持的亞洲紀錄。「好開心可以在這麼多人面前遊出這麼好的成績，為香港又拿到一塊金牌。」何詩蓓說，時隔兩年再次刷新個人最好成績，證明過去這段時間的訓練卓有成效，希望自己接下來能夠繼續保持這樣的好狀態。

何詩蓓奪冠後，現場播放起歌曲《揮著翅膀的女孩》。這首歌描繪了一位女孩追逐夢想的過程，歌詞中一句「Believe me I can fly，I"m singing in the sky（相信我可以飛翔，在天空中歌唱）」分外應景。

除了何詩蓓，香港另一位選手譚凱琳也闖入了決賽。何詩蓓說：「這次比賽隊友都游得很好，希望大家繼續支持。未來還有三個比賽日，希望有更多人晉級決賽並刷新自己的最好成績。」

有記者提及何詩蓓喜歡給自己制定目標的習慣，她笑著說：「不會有具體成績目標，因為目標太具體，往往會限制自己的發揮，我只想游出自己的最好成績，現在離巴黎奧運還不到一年，讓我們看看接下來會發生什麼吧。」

拿金牌和打破亞洲紀錄哪個更重要？何詩蓓表示兩者之間很難比較。「香港此前還從未在亞運上拿到過游泳金牌，所以對我來說，這塊金牌對於香港來說意味著很多，但同時打破亞洲紀錄也意味著我可以繼續進步，希望有一天我還能遊得更快一些，所以是兩種不同的含義。」

雖然此前有過多次在中國內地比賽的經歷，但由於比賽的關係，何詩蓓表示還沒有機會好好感受不同地方的美景和美食，包括這次的杭州亞運，「但是我希望等比賽結束了，能到處走一走，盡情遊玩，品嘗各種美食」。

9月26日，何詩蓓在女子100米自由泳決賽後接受採訪。（新華社）
9月26日，何詩蓓在女子100米自由泳決賽後接受採訪。（新華社）

香港 巴黎奧運 杭州亞運

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