杭州亞運／香港「女飛魚」何詩蓓摘第2冠：金牌和亞洲紀錄同樣重要

9月26日,何詩蓓在女子100米自由泳決賽後慶祝。(新華社)

繼25日幫助香港 獲得亞運歷史上首枚游泳金牌後,何詩蓓在26日進行的女子100米自由泳比賽中,又展現出作為該項目亞洲紀錄保持者的實力,以52秒17的成績輕鬆摘得個人在本屆亞運上的第二枚金牌。

值得一提的是,這個成績也打破了由她自己保持的亞洲紀錄。「好開心可以在這麼多人面前遊出這麼好的成績,為香港又拿到一塊金牌。」何詩蓓說,時隔兩年再次刷新個人最好成績,證明過去這段時間的訓練卓有成效,希望自己接下來能夠繼續保持這樣的好狀態。

何詩蓓奪冠後,現場播放起歌曲《揮著翅膀的女孩》。這首歌描繪了一位女孩追逐夢想的過程,歌詞中一句「Believe me I can fly,I"m singing in the sky(相信我可以飛翔,在天空中歌唱)」分外應景。

除了何詩蓓,香港另一位選手譚凱琳也闖入了決賽。何詩蓓說:「這次比賽隊友都游得很好,希望大家繼續支持。未來還有三個比賽日,希望有更多人晉級決賽並刷新自己的最好成績。」

有記者提及何詩蓓喜歡給自己制定目標的習慣,她笑著說:「不會有具體成績目標,因為目標太具體,往往會限制自己的發揮,我只想游出自己的最好成績,現在離巴黎奧運 還不到一年,讓我們看看接下來會發生什麼吧。」

拿金牌和打破亞洲紀錄哪個更重要?何詩蓓表示兩者之間很難比較。「香港此前還從未在亞運上拿到過游泳金牌,所以對我來說,這塊金牌對於香港來說意味著很多,但同時打破亞洲紀錄也意味著我可以繼續進步,希望有一天我還能遊得更快一些,所以是兩種不同的含義。」