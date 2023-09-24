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諧音「黃絲」惹議 港隊吉祥物黃獅變啡獅

香港新聞組／香港24日電
亞運香港隊吉祥物堅仔已變成啡獅。 (取材自港協暨奧委會臉書)
亞運香港隊吉祥物堅仔已變成啡獅。 (取材自港協暨奧委會臉書)

外型為黃色獅子的香港隊吉祥物「堅仔」，先前遭批評讓人聯想到支持反送中運動的「黃絲」，在亞運開幕前夕一度傳遭停用。昨天港協暨奧委會（港協）facebook（臉書）中，亞運宣傳包括運動員訪問短片，堅仔已變成啡獅。

綜合香港01、明報報導，「堅仔」（Rock）是一隻外型為黃色獅子的玩偶，由香港知專設計學院學生潘祖瑩設計。港協形容「堅仔」帶着「獅子山（香港著名山峰及地標）精神DNA」，如同香港隊運動員，面對困難和挑戰也不會輕言放棄，能堅持到底、跨過難關。

「堅仔」在今年6月15日、杭州亞運踏入100日倒數時，在港協facebook專頁首度登場，同日現身會展亞運倒數活動。堅仔先後現身不同場合，包括7月5日與港協副會長霍啟剛及文體旅遊局長楊潤雄到訪立法會，與立法會主席梁君彥及多位議員為港隊打氣。

不過，隨著堅仔亮相、「一身黃毛」惹來熱議，有網民留言「是不是有人有心搞軟對抗」、「（諧音）黄絲，有眼無珠，無牙獅子只是虛張聲勢」；批評指會讓人聯想起支持反送中事件的「黃絲」，並稱以黃色獅子作為香港隊吉祥物的做法「政治智慧不高」，促請港協盡快更換吉祥物；隨後短片和賽程上堅仔一度消失，有傳港協決定停用堅仔。

香港立法會主席梁君彥7月5日在立法會綜合大樓出席為即將出征杭州2022年第19屆...
香港立法會主席梁君彥7月5日在立法會綜合大樓出席為即將出征杭州2022年第19屆亞運會的中國香港代表團加油打氣活動。圖為梁君彥（左二）與香港前自行車運動員黃金寶（左一）、前空手道運動員李嘉維（右一）在本屆中國香港代表團吉祥物獅子「堅仔」旁合影。 （中新社）

據報導，港協facebook專頁7月18日上載訪問港隊代表的短片，運動員名牌上放有黃毛堅仔圖案；3天後訪問香港單車隊前代表李慧詩的短片，堅仔圖案已轉為啡色。9月21日、22日，港協運動員委員會主席黃金寶短片未再見堅仔蹤影。港協專頁23日下午上載新片，包括訪問港隊代表副團長余國樑的短片，啡毛堅仔再次現身。

港協昨稱，不會對不實消息作任何評論，稱堅仔是港隊吉祥物，相關宣傳工作仍在進行，會因應不同活動調整；同日港協上載開幕禮前花絮等短片，堅仔再以啡毛現身。

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