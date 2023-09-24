母親住院乏人照顧 5旬智障兄弟餓死 多部門被指有責

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 秀茂坪邨秀慧樓一對智障中年兄弟2018年停止覆診，自理能力變差，自今年5月其年邁母親入院而缺乏照顧，兄弟兩人雙雙餓死家中無人得知，至前日傳出屍臭才揭發悲劇。香港弱智人士家長聯會幹事會主席盧鄭玉珍說「傷殘、智障人士社署一定有資料」，質疑社署為何沒有相關紀錄，及曾否派社工跟進。

綜合文匯報、明報報導，失救死亡的姓何兄弟分別55歲及53歲，由於天生智力有問題，一直由母親照顧。兩兄弟多年前暫停覆診，病情及自理能力變差，惟母親在今年5月因病入院。兩人的胞弟曾於6月8日上門探訪，但兄弟不願開門讓其入屋，只是隔著大門聊天。

胞弟其後嘗試電話聯絡兩位兄長，但無人接聽。前日下午2時許，保安員聞到單位傳出惡臭，警方及消防員破門入屋發現兄弟倒斃客廳，其家中雪櫃空空如也，不排除兄弟因飢病交加失救致死，死因有待驗屍確定。

事件揭示社區老弱家庭由殘疾者獨力照顧殘疾者的慘况，卻缺乏社工跟進或照顧。勞福局長孫玉菡昨稱，無紀錄顯示該家庭曾向社署或其他社福機構尋求服務或協助，當局會盡最大努力冀將保護網織得更密，但有照顧者團體及學者質疑照顧者專線及關愛隊家訪等作用。

有關注照顧者家庭的立法會議員指出，醫院、港府部門、大廈保安或鄰居，只要任何一方及時察覺提供支援，就可以避免悲劇發生，呼籲社會各界聯手協作組成保護網，打「組合拳」主動支援未有主動求助的弱勢社群。

新界西弱智人士地區支援中心「育智中心」主席丁錫全醫生表示，涉事家庭領取綜援過活，由年邁母親與兩名智力有問題的五旬兄弟同住，個案屬「高危」，一旦個案屬於「高危」情況，社康護士應每星期積極致電病患者或隔數星期主動家訪。