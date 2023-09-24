我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

母親住院乏人照顧 5旬智障兄弟餓死 多部門被指有責

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港秀茂坪邨秀慧樓一對智障中年兄弟2018年停止覆診，自理能力變差，自今年5月其年邁母親入院而缺乏照顧，兄弟兩人雙雙餓死家中無人得知，至前日傳出屍臭才揭發悲劇。香港弱智人士家長聯會幹事會主席盧鄭玉珍說「傷殘、智障人士社署一定有資料」，質疑社署為何沒有相關紀錄，及曾否派社工跟進。

綜合文匯報、明報報導，失救死亡的姓何兄弟分別55歲及53歲，由於天生智力有問題，一直由母親照顧。兩兄弟多年前暫停覆診，病情及自理能力變差，惟母親在今年5月因病入院。兩人的胞弟曾於6月8日上門探訪，但兄弟不願開門讓其入屋，只是隔著大門聊天。

胞弟其後嘗試電話聯絡兩位兄長，但無人接聽。前日下午2時許，保安員聞到單位傳出惡臭，警方及消防員破門入屋發現兄弟倒斃客廳，其家中雪櫃空空如也，不排除兄弟因飢病交加失救致死，死因有待驗屍確定。

事件揭示社區老弱家庭由殘疾者獨力照顧殘疾者的慘况，卻缺乏社工跟進或照顧。勞福局長孫玉菡昨稱，無紀錄顯示該家庭曾向社署或其他社福機構尋求服務或協助，當局會盡最大努力冀將保護網織得更密，但有照顧者團體及學者質疑照顧者專線及關愛隊家訪等作用。

有關注照顧者家庭的立法會議員指出，醫院、港府部門、大廈保安或鄰居，只要任何一方及時察覺提供支援，就可以避免悲劇發生，呼籲社會各界聯手協作組成保護網，打「組合拳」主動支援未有主動求助的弱勢社群。

新界西弱智人士地區支援中心「育智中心」主席丁錫全醫生表示，涉事家庭領取綜援過活，由年邁母親與兩名智力有問題的五旬兄弟同住，個案屬「高危」，一旦個案屬於「高危」情況，社康護士應每星期積極致電病患者或隔數星期主動家訪。

香港

上一則

金正恩回信習近平：兩國將繼續保持密切團結合作

下一則

諾貝爾文學獎將揭曉 華人作家殘雪賠率榜第一名呼聲高

延伸閱讀

政府電腦出錯 數十萬童被踢出白卡 各州緊急補救

政府電腦出錯 數十萬童被踢出白卡 各州緊急補救
洛市半强制搬遷 40遊民入屋居住

洛市半强制搬遷 40遊民入屋居住
NYU教授 請華人癌症倖存者分享經驗

NYU教授 請華人癌症倖存者分享經驗
芝城女牧師 慘遭受助者入屋搶劫、毆打喪命

芝城女牧師 慘遭受助者入屋搶劫、毆打喪命

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲