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尖沙咀星光夜市25攤開鑼 吃喝買湧人龍

香港新聞組／香港23日電
「星光夜市」22日在尖沙咀海濱開幕。（中通社）
「星光夜市」22日在尖沙咀海濱開幕。（中通社）

為推動夜經濟，尖沙咀星光大道的夜市昨晚開鑼，共設25個攤位，主要售賣本地品牌商品，從小吃、飲品到紀念品手信一應俱全，部分攤檔前出現排隊人龍。

大公報報導，尖沙咀星光大道與K11 MUSEA合辦的「星光夜市Night Market by The Sea」昨日開鑼，現場攤檔售賣烤香腸、燒賣、芝士薯餅等；飲品有啤酒、純蜂蜜飲品、爆打檸檬茶等，也有一些明信片、少數族裔特色圖騰等。

據報導，攤位負責人吳小姐說，星光夜市是非常好的途徑為品牌推銷，因為K11 MUSEA是內地旅客的熱門打卡點，加上市集設於星光大道，相信能夠吸引不少人流。

有小店表示，首晚市集剛開始兩小時，部分商品已經售罄，生意比預期好。有遊客大讚夜市氣氛熱鬧，至於是否能吸引他們留港玩多一晚，仍要視乎夜市規模。

報導稱，昨晚7時入夜後，市集湧現人潮，啤酒攤前出現人龍。市民鄭先生說，下班後與友人一同到市集感受氣氛，認為人流和氣氛都比想像中好。市民陳小姐認為，市集具吸引力，有特色，周末晚上與友人一同喝啤酒，吹吹海風，非常愜意，加上現場不少商品都有免費贈送或折扣活動，更加吸引市民消費。

遊客畢女士來自武漢，她在夜市買了些手工視頻手信，也品嘗了一下攤檔的美食。「我覺得很熱鬧啊，而且賣的東西都挺有特色的，像黑松露月餅，至少我在內地沒見過。」但她指出，只需約一小時，已逛完場內25個攤檔，認為雖然有趣，但規模不足以讓她因而多留一晚，「如果規模大一點，在維港能擺上百攤檔的話，光是一晚肯定逛不完的，我會更有興趣為了夜市多留一晚。」

星光夜市由昨日起一連四個周五及周六晚上舉行，K11 MUSEA預期，中秋及十一黃金周將會迎來高峰，商場整體銷售和人流提高20%至30%。

星光大道 武漢

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