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中大學者研究義肢獲達文西獎 45年來首位香港學者

香港新聞組／香港19日電
中大機械與自動化工程學系主任廖維新，在美國機械工程師學會國際設計工程技術會議及計算機與信息工程會議上，獲頒2023年達文西獎。（取材自中大官網）
中大機械與自動化工程學系主任廖維新，在美國機械工程師學會國際設計工程技術會議及計算機與信息工程會議上，獲頒2023年達文西獎。（取材自中大官網）

香港中文大學機械與自動化工程學系系主任廖維新，最近獲美國機械工程師學會（ASME）設計工程分部頒發2023年達文西獎，是該獎項創立45年來首次有香港學者獲獎，以表彰他在設計和發明人體運動輔助器械和設備的傑出貢獻，對義肢、外骨骼，以及智能手錶和運動手帶等可穿戴設備的發展和應用帶來重要影響。

香港經濟日報報導，中大校長段崇智祝賀廖維新獲獎，表示對方在推動人體輔助器械的發展貢獻傑出，其研究成果對國際社會帶來深遠影響。廖則稱獲獎是對其在機械設計方面的研究和成就的認可，希望其發明能對社會產生影響，並啟迪下一代年輕人。

廖維新多年來帶領團隊於機械設計領域中取得多項重要進展，尤其是與人類運動輔助相關的發明。其中動力型膝下義肢可為使用者提供額外動力，與市場上售賣的傳統義肢相比，可讓使用者步態更平穩自然，可減少15%或以上步行時所需的體力。

同時，團隊研發為外骨骼設計的磁流變串聯彈性致動器，則大幅改善了外骨骼的可控煞停效能，亦減少能量消耗。

另外，團隊研發了輕型能量採集器，用於從人體膝蓋運動中收集生物力學能量，然後將其轉化為電能，為智能手錶等可穿戴電子設備供電。

中大校長段崇智形容廖實至名歸，相信研究成果對國際社會影響深遠，「中大和我為他的成就和追求創新的熱情感到自豪」。

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