中大學者研究義肢獲達文西獎 45年來首位香港學者
香港中文大學機械與自動化工程學系系主任廖維新，最近獲美國機械工程師學會（ASME）設計工程分部頒發2023年達文西獎，是該獎項創立45年來首次有香港學者獲獎，以表彰他在設計和發明人體運動輔助器械和設備的傑出貢獻，對義肢、外骨骼，以及智能手錶和運動手帶等可穿戴設備的發展和應用帶來重要影響。
香港經濟日報報導，中大校長段崇智祝賀廖維新獲獎，表示對方在推動人體輔助器械的發展貢獻傑出，其研究成果對國際社會帶來深遠影響。廖則稱獲獎是對其在機械設計方面的研究和成就的認可，希望其發明能對社會產生影響，並啟迪下一代年輕人。
廖維新多年來帶領團隊於機械設計領域中取得多項重要進展，尤其是與人類運動輔助相關的發明。其中動力型膝下義肢可為使用者提供額外動力，與市場上售賣的傳統義肢相比，可讓使用者步態更平穩自然，可減少15%或以上步行時所需的體力。
同時，團隊研發為外骨骼設計的磁流變串聯彈性致動器，則大幅改善了外骨骼的可控煞停效能，亦減少能量消耗。
另外，團隊研發了輕型能量採集器，用於從人體膝蓋運動中收集生物力學能量，然後將其轉化為電能，為智能手錶等可穿戴電子設備供電。
中大校長段崇智形容廖實至名歸，相信研究成果對國際社會影響深遠，「中大和我為他的成就和追求創新的熱情感到自豪」。
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