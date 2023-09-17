同遇情困、財困…40歲孿生兄弟燒炭亡

一對孖生兄弟（雙胞胎，又稱孿生兄弟）懷疑因感情及財務問題困擾，在元朗舊墟路租屋內燒炭輕生。弟弟細孖女朋友因與他失聯多日，擔心有意外，聯絡兄弟的母親登門查看，發現屋內傳出異味，急忙報警求助。警方及消防破門入屋後，證實兩人倒斃在屋內。

香港 01報導，警方16日接獲一名女子報案，指在數日前起與男朋友失聯，遂到元朗舊墟路一單位了解，當她到達單位門前時聞到異味，懷疑男朋友在屋內暈倒，遂報警求助。人員到場後入屋調查，驚見有兩名男子倒斃屋內，包括女報案人的男朋友。警方正深入調查事件，初步懷疑是燒炭輕生。

據了解，兩名死者為40歲黃姓孖生兄弟，俱任職兼職電工，上址單位由細孖租住。哥哥大 孖近日與女朋友分手，另有債務問題，搬到上址與細孖同住。細孖則與徐姓40歲女朋友感情生變，一直想與她復合但不成功。

徐女於本周二（12日）曾因事上門尋找細孖，但拍門不獲回應，嘗試開門卻發現反鎖，以為細孖不想見她，於是離開。直至今日，徐女發現細孖失聯多日，擔心有意外，遂聯同孖生兄弟的母親再次上門，發覺單位傳出惡臭，於是報警求助。

警方及消防破門入屋，發現單位所有窗戶關閉，冷氣及電燈開著，兄弟兩人躺臥在睡房床上，床邊有炭爐。警方在現場未發現遺書，初步相信大孖受感情及債務困擾，而細孖則受感情問題影響以致走上絕路。