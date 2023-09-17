內地客愛「窮遊」 香港平價賓館黃金周爆滿

內地流行「窮遊」香港，遊客到「小紅書」推薦的景點打完卡就走。圖為一批內地旅行團客參觀尖沙咀鐘樓資料照片。（中新社）

香港 政府推出「香港夜繽紛」活動，旅遊業人士對隨後到來的「十一」黃金周冀望甚深，但據明報報導，網上搜尋黃金周香港酒店的預訂情況及房價 變化，發現油麻地、尖沙咀、旺角及銅鑼灣多間酒店比平日加價一成至六成，但訂房未見爆滿；反觀較平價的賓館則預訂火熱，業者指現在的內地旅客來港多是「窮遊」，只到「小紅書 」推薦的景點打卡，多數根本不在香港住宿，高消費當然更不能指望了。

據報導，媒體比較近日酒店訂房變化，以銅鑼灣一間三星級酒店為例，每晚最低房價由1397元增至1591元（港幣，下同，約合178、203美元），加幅13.9%；旺角一間四星級酒店則由每晚最低767元，漲至63.6%至1255元。黃金周期間八間酒店訂房全數房型均未見爆滿。報導指出，以尖沙咀一間五星級酒店為例，九種房型中只有兩種被訂光，而上文提到的位於銅鑼灣的三星級酒店共有九種房型，只有四種處於「滿訂」狀態。

報導指出，在較平價的賓館方面，香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍表示，十一黃金周訂房熱烈，尤其是尖沙咀，房價已由平日每晚200至300元漲至500到600元。但李嘉龍同時表示，現在內地旅客來港旅遊，很多都是「小紅書特種兵」，能省就省，「花個一兩百塊，已經把麥當勞道上的景點全打卡打完了」，而且大部分不會在香港過夜，就算在香港的賓館住也最多一兩晚。李嘉龍感嘆，這種「窮遊」的遊客，根本無助帶動香港經濟。

據報導，至於「香港夜繽紛」活動能否對內地客增加吸力，同時也經營食肆的李嘉龍認為幫助不大。李嘉龍表示，如果要配合「夜繽紛」活動，食肆就要延長營業時間，而延長營業時間就要同時增聘人手，但「深夜根本沒什麼客人上門」。

另據大公報報導，配合「香港夜繽紛」活動，闊別四年的「大坑舞火龍」中秋佳節隆重回歸。今年不但由新生代健兒主理的小火龍將首次登場，還有舞獅表演等新元素，現場更會向來賓送上神秘紀念品。