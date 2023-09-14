尖沙咀劫表案 1.7米高10歲巴裔童落網

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 尖沙咀廣東道16號「名人站」表行，11日遭3名南亞裔 男子持刀錘打劫，劫走20只總值約370萬元（港幣，下同，約47.2萬美元）的名表。警方案發後迅速起回贓物，並先後拘捕3名巴基斯坦裔疑犯，包括19歲和10歲男匪徒，及17歲賊車司機胞弟。同日下午，警方再於元朗拘捕14歲印度 裔劫匪，累計4人落網，仍有一名司機在逃。

大公、文匯報報導，昨午4時15分，該名10歲匪徒黑布蒙頭並銬上鐵鏈，被警方帶回店鋪協助調查，期間有南亞裔警員在旁協助翻譯。疑犯其後被帶回警署，稍後將被控一項行劫罪。現場可見，男童身形壯碩，身高更達1.7米，外表與同齡人不符，警方將調查是否有人涉嫌少報年齡。

據悉，男童出生於巴基斯坦，父母為香港居民，2018年申請護照赴港定居，有香港合法居留權，惟未滿11歲暫未領取身份證，現時於東區某中學就讀中一。他案發前被其中一名匪徒招攬犯案，事成後可獲5000元報酬。

另有消息指，案發當日男童向父母謊稱上學，搶劫時身穿校服，有穿外衣掩飾，男童持鐵錘行劫後登上接應車逃去。期間男童與19歲匪徒中途下車，攜贓轉乘的士前往飛鵝山，並在車上脫去外衣，下車時僅穿校服。兩人抵達飛鵝山後，19歲匪徒將贓物埋藏叢林，男童則乘搭村民順風車，再假裝放學回家。由於男童逃學，校方已通知父母，12日他返校時被罰留堂，其後被捕。

昨日下午，警另拘捕14歲劫匪，他在觀塘某中學讀中一。據悉，該名14歲疑犯與10歲男童經常在觀塘區流連玩樂。他早前招攬10歲疑犯加入搶劫後，同樣身穿校服逃學犯案，匿藏元朗賓館。

尖沙咀表行賊匪最年幼疑犯年僅10歲，根據《少年犯條例》，條例規定10至13歲兒童不得被判處監禁；至於14至15歲的少年，如有任何其他適當處理或懲罰方法，同樣不得被判處監禁；此外，除非法庭認為沒有其他更適合的判刑方法，否則不應對16至20歲少年犯判處監禁，但不適用於某些「例外罪行」，其中包括誤殺、行劫、猥褻侵犯等嚴重罪行。