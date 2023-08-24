「願榮光」禁令案 律政司獲批上訴許可 「認同國安法屬新領域」

律政司司長就反修例歌曲「願榮光歸香港」申請禁制令被拒後提出上訴，獲高等法院批出上訴許可。圖為2019年反送中運動期間，不少香港示威民眾在多處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社資料照片）

香港高院 法官早前駁回律政司申請就「願榮光歸香港」批出禁制令，律政司之後呈交上訴許可申請。原審法官23日頒下判詞，批出上訴許可證明書。判詞指，律政司所提的上訴理據雖然大部分已在7月21日申臨時禁制令 聆訊中有提及，但基於國家安全的重要性，且是法律上一個新領域，涉及法律上爭議，因而批出上訴許可。

綜合港台、香港01報導，高等法院判詞指，律政司 19 頁「草擬上訴理由書」，提出 7 項理據，「原審決定幾乎沒有一部分是不被挑戰」，又認為律政司司長是尋求重新爭辯原審時提出的理據，但基於國家安全的重要性，亦牽涉法律「新領域」，就大部分理據批出上訴許可。

不過，對於律政司指原審錯誤裁定「禁令或引發寒蟬效應」，法官明言「無法同意」，認為法庭須考慮禁令可能產生的影響，故就此點拒絕批出許可。

據報導，在「反送中」爆發4年後，港府今年6月向法庭申請禁制令，要求禁止4項與「願榮光歸香港」有關的非法行為。港府指出，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為香港「國歌」，對中國國歌「義勇軍進行曲」造成侮辱，並對中國和特別行政區造成嚴重損害。但高院7月時拒批臨時禁制令。

律政司8月8日提出上訴，律政司認為高等法院法官陳健強考慮禁制令申請時，只把國家安全事宜給予相當大的比重，而非凌駕性比重，屬法律上犯錯。