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日排廢核水 港日本料理店半數面臨倒閉 估生意跌7成

香港新聞組／香港22日電
福島第一核電廠輻射外洩讓許多人對日本漁貨懷有戒心。香港一家日本料理店曾拿出輻射檢測儀器向顧客證明海產安全。（歐新社資料照片）
福島第一核電廠輻射外洩讓許多人對日本漁貨懷有戒心。香港一家日本料理店曾拿出輻射檢測儀器向顧客證明海產安全。（歐新社資料照片）

日本放送協會（NHK）引述消息指，日本政府考慮最早於24日開始將核廢水排放入大海。港府早前已預告，如日本政府堅持排放福島核廢水進大海，將會立即禁止日本10個指定都縣的水產進口香港。香港有日式餐廳負責人料本地約4000間日式餐廳中，未來半年可能有三分一至一半會結業。港府表示，會密切注意事態發展，並與日方保持溝通。

綜合香港01等港媒報導，香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強，預料如日本排放核廢水，屆時情況只會繼續惡化，生意額甚至大跌近七成，即再跌多約三成。他表示，日本餐廳受到港經濟差、港人北上消費及核廢水三重打擊，「根本看不到盡頭」，初步餐廳會先「節流」，會停午市及在周日休息，惟如情況持續一至兩個月，便會考慮結業或轉賣其他食品。

餐飲聯業協會會長黃家和則指，香港的日式餐廳目前大部分食材已改由其他地方採購，惟不能百分百找到相同數量及質量的代替品，市民也或會因而在短期內對進食日本食物產生陰影，必然影響餐廳生意。他期望，港府可如在疫情期間為一些嚴重受影響的行業提供援助般，為受影響的日式食肆及食材進口商提供津貼。

日本首相岸田文雄22日與內閣官員會晤，會商討福島核電站的核廢水排放入大海的時間。有日媒引述消息指，日本政府考慮最早於24日開始將核廢水排放入大海。

港府早前已預告，基於預先防範原則，目前計畫一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城等十個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。

陳強表示，在日本未排放前，已有不少食客對日本食物失去信心，生意額大跌三至五成，預料如日本排放核廢水，屆時情況只會繼續惡化，生意額甚至大跌近七成，即再跌多約三成，「這些顧客以前一星期吃三次，可能變成一星期一次，甚至兩星期一次。」

他期望港府可以如疫情時期般給予津貼，以幫助餐廳度過困難時期。他亦呼籲港府應推出更多指引，以挽回日式餐廳的生意，例如推出符合香港要求的認證，讓餐廳可向食客出示證明，重拾他們的信心。

日本 香港 疫情

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