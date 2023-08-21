李嘉誠北京養地22年 豪宅項目即將開售漲51倍

李嘉誠旗下長實集團拿下北京一住宅項目22年後終於即將開售，估計房價將超過當年地價的51倍。（中新社資料照片）

香港 首富李嘉誠的長實集團日前在香港「七折賣房」引發市場高度關注，澎湃新聞報導，該集團旗下位在北京 的豪宅項目「御翠園」近期已拿到預售證即將開賣，市場預期售價將比此前「吹風價」略低。但值得注意的是，「御翠園」開發周期長達22年，擬售均價超過拿地價格的51倍以上。

大公報報導，長實12日在香港樓市淡市中大劈價推出油塘親海駅Ⅱ（第2期），626個單位在不到10小時內全數沽清後，昨日親海駅Ⅰ（第1期）再出擊，首輪推售219伙，沽出209伙。親海駅9天內共速售835伙，占全盤886伙約94.2%，應是香港逾3年半來兩輪銷售速度最快的樓盤。

據報導，「御翠園」項目的銷售人員證實，現在預售證下來了，正在等公司通知隨時開盤。「我們項目是目前五環內唯一在售的新房，目前看房的人還挺多的。而且我們是準現房，房子已經蓋完了，高層的玻璃都掛好了。明年年底交房。」

公開資料顯示，「御翠園」是由長江實業旗下和記黃埔地產（北京朝陽）公司開發，但罕見的長開發周期也引發議論。

「御翠園」所在位置是北京東四環外朝青板塊，是北京高端地產項目的聚集地之一，其中，姚家園項目地塊總面積約40萬平方公尺，由和記黃埔於2001年時以7億元（人民幣，下同，約2190.3萬美元）的價格拿下，樓面價每平方公尺僅約1750元。然而，該地塊出讓後，直到2005年6月才開始動工，並於當年11月開盤銷售。此次即將預售的「御翠園」項目是該地塊最後被開發的部分，開發周期長達22年。

第一財經報導，此次「御翠園」即將預售的9棟樓擬售均價超過拿地價格的51倍以上。「御翠園」即將開賣的消息一出，也引發內地民眾關注。有內地網友質疑，「22年才開發？不收回？賺多少錢無所謂，但法律面前必須人人平等。」「不是說幾年不開發就收回的嗎？」「產權還有多少年？為什麼能開發這麼久？」「延遲開發這麼久，應該補上20年的地價差值」。