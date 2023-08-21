我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

李嘉誠北京養地22年 豪宅項目即將開售漲51倍

香港新聞組／香港21日電
李嘉誠旗下長實集團拿下北京一住宅項目22年後終於即將開售，估計房價將超過當年地價的51倍。（中新社資料照片）
李嘉誠旗下長實集團拿下北京一住宅項目22年後終於即將開售，估計房價將超過當年地價的51倍。（中新社資料照片）

香港首富李嘉誠的長實集團日前在香港「七折賣房」引發市場高度關注，澎湃新聞報導，該集團旗下位在北京的豪宅項目「御翠園」近期已拿到預售證即將開賣，市場預期售價將比此前「吹風價」略低。但值得注意的是，「御翠園」開發周期長達22年，擬售均價超過拿地價格的51倍以上。

大公報報導，長實12日在香港樓市淡市中大劈價推出油塘親海駅Ⅱ（第2期），626個單位在不到10小時內全數沽清後，昨日親海駅Ⅰ（第1期）再出擊，首輪推售219伙，沽出209伙。親海駅9天內共速售835伙，占全盤886伙約94.2%，應是香港逾3年半來兩輪銷售速度最快的樓盤。

據報導，「御翠園」項目的銷售人員證實，現在預售證下來了，正在等公司通知隨時開盤。「我們項目是目前五環內唯一在售的新房，目前看房的人還挺多的。而且我們是準現房，房子已經蓋完了，高層的玻璃都掛好了。明年年底交房。」

公開資料顯示，「御翠園」是由長江實業旗下和記黃埔地產（北京朝陽）公司開發，但罕見的長開發周期也引發議論。

「御翠園」所在位置是北京東四環外朝青板塊，是北京高端地產項目的聚集地之一，其中，姚家園項目地塊總面積約40萬平方公尺，由和記黃埔於2001年時以7億元（人民幣，下同，約2190.3萬美元）的價格拿下，樓面價每平方公尺僅約1750元。然而，該地塊出讓後，直到2005年6月才開始動工，並於當年11月開盤銷售。此次即將預售的「御翠園」項目是該地塊最後被開發的部分，開發周期長達22年。

第一財經報導，此次「御翠園」即將預售的9棟樓擬售均價超過拿地價格的51倍以上。「御翠園」即將開賣的消息一出，也引發內地民眾關注。有內地網友質疑，「22年才開發？不收回？賺多少錢無所謂，但法律面前必須人人平等。」「不是說幾年不開發就收回的嗎？」「產權還有多少年？為什麼能開發這麼久？」「延遲開發這麼久，應該補上20年的地價差值」。

北京 香港

上一則

不敵新盤攻勢 香港二手樓銷情冰封

下一則

打黑工？ 魯男騎水上摩托入韓被逮

延伸閱讀

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢
黃曉明豪宅內景曝光 客廳超大 滿櫃子紫砂壺

黃曉明豪宅內景曝光 客廳超大 滿櫃子紫砂壺
新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國
李嘉誠北京養地22年、漲價逾50倍 豪宅項目即將開賣

李嘉誠北京養地22年、漲價逾50倍 豪宅項目即將開賣

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥