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港警帶走黃之鋒乾媽 查與羅冠聰來往

香港新聞組╱香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港警國安處將羅冠聰等八名被懸賞通緝海外港人的相關「搜捕網」愈擴愈大。據悉，港警昨天再帶走一名圈內人稱「黃之鋒契媽(乾媽)」的女人，被指是羅冠聰在港相關連繫人。 

綜合港媒報導，港警18日突擊搜查羅冠聰在港相關連繫人「余志欣」位於北角的住所單位。據了解，余與羅冠聰所屬「香港眾志」團夥稔熟，亦被圈內人稱為前「眾志」秘書長黃之鋒的「契媽」，料國安處會調查余與羅及「眾志」有否任何聯絡或金錢往來。

過去一個多月，被懸賞百萬港幣通緝的8人中，大部分人的家屬和關聯人士，多達至少20人相繼成國安調查目標。羅冠聰為首個國安處針對目標，不但其父母及兄長被帶走問話，另多位前「眾志」成員及被指與有金錢來往的黃店平台「懲罰Mee」成員，也分別有人被帶走或拘捕。

文匯報報導，2019年9月，羅冠聰在美國成立所謂的「香港民主委員會」並擔任諮詢委員會成員至今。在香港國安法實施前後，他一直積極游說外國制裁中央政府及特區政府官員落實所謂「救生艇」計畫。他還在英國創立「香港協會」，整合潛逃的「港獨」勢力，打所謂「國際線」，圖謀危害國安。 

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