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便宜好預約 港人北上看牙增5成

香港新聞組／香港17日電

港人北上深圳消費持續升溫，除了吃喝玩樂購，愈來愈多港人北上看牙，主因是價格便宜、預約方便、環境好，而且技術過硬，服務質量也高；在福田口岸附近一家口腔醫院為例，周末預約已經全部排滿，香港客人均消費逾3000港元（約383美元），遠超內地患者，近四成是解決牙周問題。

綜合大公報、文匯報報導，家住荃灣的港人黃女士近日專程帶兒子北上深圳，到南方醫科大學深圳口腔醫院（坪山）治療牙瘡，「我的小朋友有自閉症，更容易對陌生環境產生恐懼不適，看牙相對更困難，以往在香港看牙要在束縛下進行治療，或者全麻，就很難預約醫生，沒想到在這裡完全解決了我的煩惱。」

該院兒童口腔科、醫務部負責人徐穩安博士表示，公立醫院按照政府指定價格提供服務，從基礎的補牙、拔牙，到鑲牙、種牙等治療項目，約為香港價格的三分一至五分一左右，具有非常大的優勢。正畸、種植牙等耗時較長的治療項目，患者還可以分期支付費用，緩解資金壓力。

徐穩安指出，醫院近期港人就醫量增長50%，為了提升就診便利，專門增加了員工粵、日、英語規範接診培訓，在整體流程上也為港人提供了非常便捷的途徑及綠色通道。「我這周接診的一位香港急症患者，在香港公立醫院預約要等4周至6周的時間。醫院是按照全預約實施診療服務，常規診療預約一周左右，患者第一次預約就診完成後，可直接與醫生約時間覆診，無需擔心後續覆診的掛號問題。遇到患者需要急診，醫院也開通了綠色通道，在當天即可優先處理。」

深圳愛康健口腔醫院相關負責人亦表示，港人看牙數據同比去年大幅增長，單單今年上半年，愛康健已為接近2萬名香港病人提供包括種植、牙周、正畸、小兒專科等全方位的優質牙科服務。

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