英優先簽證擴至BNO 多付727美元的話 5工作天可知結果

英國「優先簽證 」（priority visa, PV）服務將擴展至適用於BNO簽證，申請者只需外支付573英鎊（約727.6美元），即可於5個工作天內得知批核結果和領取簽證，方便採取BNO簽證移民 路徑的港人移英。英國內政部 在X社交平台（前身為推特）稱：「新政策是延續英國對香港人堅定不移的承諾。」

明報報導，英國內政部14日公布，一如其他PV服務，申請人只要額外加錢，即可在提交指紋等生物辨識資料之日起計的5個工作天內，獲悉當局對其申請的決定。但是，比「優先簽證服務」更快、可在申請後第二個工作天得知決定的「超級優先簽證」（super priority visa, SPV）服務則未擴展至BNO簽證。

報導指出，自BNO移民計畫2021年1月底開始，英國政府累積錄得17萬2500宗BNO簽證申請，逾16.6萬宗已經獲批；內政部5月數字顯示，今年第一季有9411宗BNO簽證申請。

據報導，英國簽證暨移民署的官方合作伙伴VFS全球（VSF Global）同日也公布上述服務，目前有效期兩年半的BNO簽證基本費用180鎊；有效期5年的BNO簽證基本費用為250鎊。