中大醫學中心被廉署查貪 校長妻段崇智妻羅聞亞捲入

段崇智的太太羅聞亞為中大內科及藥物治療學系和兒科學系的訪問教授，她同時是美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系教授。(取材自匹茲堡大學網頁)

香港 廉政公署昨表示，正調查中文大學轄下一所醫學 中心，有人涉嫌貪污及挪用公款等，昨持法庭手令到中大調查及蒐證。消息指出，涉案的是中大心血管基因組醫學中心，該中心負責人羅聞亞是中大校長段崇智的太太，她亦是中大內科及藥物治療學系及兒科學系的訪問教授。

明報報導，廉署昨罕見在案件調查階段發聲明，發言人回應傳媒，證實正調查中大轄下一所2018年成立的醫學中心，懷疑有人在處理該中心的撥款及運作過程中涉嫌貪污、公職人員行為失當及挪用公款。廉署人員昨到中大調查及蒐證，包括會見相關者及根據法庭手令搜查，暫時還沒有人被捕。廉署表示調查仍在進行，不進一步評論。

報導指出，中大表示，對事件沒有回應。中大醫學院目前也沒有回應及補充。中大校董、立法會議員鄧家彪表示對事件感震驚，希望執法機構盡快完成調查，讓公眾知道實情。

報導稱，中大心血管基因組醫學中心位於沙田威爾斯親王醫院呂志和臨牀醫學大樓內。消息指出，該中心耗資3000萬元((港幣，下同，約385萬美元)成立，原預計運作3年，不過實驗室至今仍然運作。中大網站顯示中心有6名研究人員，不包括羅聞亞。

曾有報導指初，羅聞亞於2017年10月到香港帶領心血管基因組醫學中心，較段崇智早數月加入中大。羅聞亞為兒童心臟病 學專家，本身為美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系主任，在研究兒童先天性心血管疾病有卓越成就。據悉，近兩年她大部分時間身在美國。

資料顯示，段崇智與羅聞亞是大學校友，段崇智1977年於美國洛克菲勒大學取得博士學位，1980年，擔任賓夕法尼亞大學生物系助理教授，2009年，出任美國匹茲堡大學醫學院細胞及分子工程中心總監，從年份顯示，兩人在美國工作的時間及院校幾乎一樣，無獨有偶，兩人現時同樣在中大工作，可謂如影隨形。不過，有指羅聞亞數月前已離開香港到美國。

報導說，中大心血管基因組醫學中心獲前校長沈祖堯批出「中大校長備用基金」1000萬元，以及呂志和創新醫學研究所批出的2000萬元成立，換言之，中心經費約為3000萬，並於2018年啟用。

●段崇智上任是非多

中大校長段崇智妻子羅聞亞領導的醫學中心被廉署調查，引起高等院校界震驚。事實上，段崇智自出任中大校長以來，就一直是非不斷。

據香港01報導，近月，中大校董會改組爆發爭議，而段崇智因三度缺席立法會有關改組中文大學校董會的法案委員會會議，引起議員強烈不滿。校董會主席查逸超更在會上稱，被副校長吳樹培繞過制訂議程、校長等人員獎金資料等。在反送中運動時，一名女生稱被捕期間曾遭警員性暴力對待，段則力挺，事後該女生則承認自己說謊。

報導指出，段崇智的妻子羅聞亞現為中大內科及藥物治療學系和兒科學系的訪問教授。她同時是美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系教授，且是F. Sargent Cheever冠名教授。根據網上資料，她投身美國學術界約35年，另曾於美國官方機構、國立衛生研究院擔任旗下中心主管逾7年。