港已故富豪霍英東2房長子入稟 促分派遺產2500萬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

已故香港 富豪、全國政協副主席霍英東家族爭產案去年重啟，在長房、二房、三房簽妥保密和解協議後告一段落。二房長子霍文芳4日入稟高等法院，要求法庭下令長房二子霍震寰、三子霍震宇，須依照2012年和解條款或今年遺囑執行人方案，向遺產受益人平分市值不少於500萬元（港幣，下同，約64萬美元）的珠寶，以及向每個遺產受益人分發約2115萬或2500萬元遺產。

資料顯示，霍家16人在2012年簽訂「和解協議」，長房三子霍震霆、霍震寰及霍震宇各自分得65億元，其他成員各自分得1億元。據二房、三房在去年一度重啟的爭產案中透露，每位獲分配1億元遺產的二房、三房成員，尚未獲分餘下的2500萬元遺產。

明報報導，原告霍文芳，被告霍震寰及霍震宇同為霍英東遺產執行人。入稟狀稱，原告要求法庭下令兩名被告須按照2012年和解協議條款，向遺產受益人分發指定的珠寶，以及向每名遺產受益人分發約2500萬元遺產，或由法庭評定的應得款項；抑或下令根據2023年2月15日的遺產執行人方案，將珠寶以標價高於500萬元放上拍賣 展出售，所得收益須平均分配給所有遺產受益人，另向每名遺產受益人分發約2115萬元遺產。

報導稱，翻查資料，霍英東爭產案因長房子女就家族南沙發展項目回購權的爭議一度重啟訴訟，去年初於高院 第二度達成和解，惟各方就如何執行協議未有共識。今年4月長房次子霍震寰及三子霍震宇曾以霍英東遺產執行人身分入稟高等法院，要求法庭裁斷應按去年協議向長房次女霍麗娜支付5900萬元，抑或2012年首次和解條款列明的3760萬元。