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香港西隧「易通行」首日 部分車輛入錯線

香港新聞組／香港7日電
6日起駕駛者可直接駛過香港西區海底隧道收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款。（中通社）
6日起駕駛者可直接駛過香港西區海底隧道收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款。（中通社）

香港西區海底隧道昨日清晨5時實施「易通行」不停車繳費服務，前往港島和九龍方向的行車線分別減至5條和4條。至昨日下午4時30分，有超過2.6萬輛汽車在實施新收費系統下過海。

文匯報報導，西隧轉車站昨天中午來往香港和九龍方向的車輛較少，行車大致通暢，但仍有小量私家車和的士入錯線，在現場工作人員協助下才找到正確線道。有不少司機指出，「易通行」讓其駕車過海更加方便，然而「易通行」App和「車輛貼」偵測仍存在操作不便、靈敏度低等情況。

西隧2日由港府回收專營權後，昨日實施「易通行」收費安排。港府運輸署前晚10時至昨日凌晨4時進行臨時交通安排，收緊西九龍公路往港島方向車速限制，其後西隧封閉一個小時，清晨5時重開。而前往香港方向的收費廣場由原本10條行車線，減至5條行車線。至於往九龍方向，原有11條行車線則減至4條，往來香港和九龍的巴士路線則保留。

運輸署指出，昨日運作大致順利，運輸署緊急事故交通協調中心會繼續密切監察西隧的交通情況，而截至昨日下午4時30分，共有2萬6466架次車輛通過西隧，當中約九成車輛被偵測到有安裝「車輛貼」以扣除隧道費。

車輛最常錯入的線道是往九龍方向最側邊寫著「往尖沙咀及九龍站商住區」的線，運輸署其後安排工作人員在該線道前方放置「雪糕筒」，防止再有車輛駛入。

需要從九龍過海至港島上班的梁先生表示，自從「易通行」實施後，駕駛變得更加方便，「因為不用停車繳費，節省了一些時間。」

西隧是繼紅隧後第二條過海隧道使用「易通行」系列，餘下的東隧將於27日清晨5時起實施。至於為何要分階段在三條過海隧道實施「易通行」。

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